美国女子胡吃海喝胖到544斤 肚上赘肉都快拖地了

《每日邮报》3月7日报道，在真人秀《我的600磅的生活》（My 600lb Life）的节目中，一位美国女子悲痛的详细讲述了她的强迫性进食是如何让她的体重失控，以致于她已经病态肥胖，胃部严重下垂，肚上赘肉都快贴地板了 。
她叫Tamy，今年45岁，体重近600磅（约544斤）。Tamy说，小时候她是一个非常正常的孩子。
在Tamy8岁时，她看着父亲在厨房里瘫倒在地板上，因心脏病发作而去世。“父亲去世后，我的生活就不一样了。我妈妈陷入了深度的沮丧中，没有人照顾我。而我把家庭的突变和伤痛转向了食物，寻求食物来安慰自己。”
“汽水、饼干和冰淇淋……我想吃什么就吃什么。”Tamy说，“我一直吃着垃圾食品。”
14岁时，Tamy的体重约为140磅（约127斤），经常因体型肥胖而受到欺负。16岁，Tamy高中辍学，体重超过175磅（158斤）。
当她18岁的时候，Tamy遇到了一个叫詹姆斯的男子，他们相爱了，很快结婚生子。但是，幸福没有持续太久。Tamy和詹姆斯已经失去了爱情，但他们被迫呆在一起，因为他是唯一一个会照顾她和他们儿子的人。
如今，除了她所面对的情感痛苦之外，Tamy还因为她的巨大体重而承受着剧烈的身体疼痛。因为体重太大，Tamy几乎无法独自从床上爬起来。
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