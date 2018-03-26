美“生命大游行”吁严控枪支 全球数百城市呼应

据外媒报道，美国首都华盛顿市民当地时间3月24日上街游行，数万人在街头发出诉求，要求收紧枪支管控。而全球各地800个左右的城市，当天也响应同一主题，进行声援游行，包括美国纽约、洛杉矶；英国伦敦；澳大利亚悉尼等大城市。
据估计，多达50万人了参加3月24日华盛顿的“为我们的生命大游行”；在华盛顿的游行现场，标语上写着“胳膊是用来拥抱的”、“学校是学习场所，不能封锁”、“给教师配笔，不是枪”等口号。
标语牌上还列出了历年来几次校园枪击案的死亡人数，还有一个牌子上写着“保护孩子，别保护枪”。
据报道，佛罗里达州帕克兰市一所学校发生枪击案后，学生们也参加了华盛顿的”为我们的生命游行”（March For Our Lives） 。上个月该校发生的枪击案，造成17人丧生。
帕克兰校园枪击案幸存者之一，学生艾玛•冈萨雷斯（Emma Gonzalez）在大游行集会上的讲话令人动容。她逐一念出被枪杀的17名学生的名字，然后沉默了6分20秒。
纽约民众也举着以往校园枪击案受害师生的肖像和生平介绍，参加活动。
在德国柏林，民众示威声援美国反枪支大游行。法国巴黎也声援华盛顿“为我们的生命大游行”，埃菲尔铁塔和凯旋门聚集的示威人群呼吁严控枪支。在巴黎的活动现场，一名妇女高举“要保护的是孩子，不是枪支”的标语牌。在巴西圣保罗，示威者聚集在美国使馆外集会示威，声援华盛顿。 标语上写着“绝不能再发生了”、“我是下一个吗？”
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