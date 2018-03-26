李嘉诚和亚洲富豪的黑金帝国：大家说香港叫李家城

亚洲富豪和硅谷富豪本质的区别是在于前者是用一切手段获得存量资源，后者是创造全新的增量。这就是亚洲特色的本质。
李嘉诚退休了，得益于过去四十多年其对中国大陆的持续押注，李超人很早就是国人心中的首富，一直难以逾越。李超人占据【首富】这个第一IP名词的时候，马云/马化腾/王健林都还在创业。李超人的长袖善舞和公关能力，使得他比其他第一梯队的香港富豪们在大陆知名得多得多。
所有倒推毫无用处
回望超人的大半辈子，有很多心灵鸡汤。但很多时刻，倒推复盘是毫无用处的。我们承认其一切优点：勤勉/敏锐/大格局/此处可以继续堆砌各类形容词，但我认为依然毫无用处（对于你成为一个巨富）。当然如果你只是想做一个中产阶级还是有点用处的。
李嘉诚总是说自己小时候如何穷，怎么没机会读书，实际上，在他为富有的舅舅工作之前，他读过几年书，然后娶了表妹。他开始的生意得到丈人的经济支持。当然毫无否认其经商的天才能力。
李嘉诚的成功的另一大半是时代所致。
举个例子：很多年轻人之所以过得比能力不见得好很多的领导惨，是因为生不逢时。外企大把的人曾经一个月的收入可以买上海市区几平方。但是现在进外企的那批，能力不见得差，或许更好，只是这个时代过去了。
李超人便是如此，起家之时，恰逢香港土地价格洼地，其携重金入场，一战成名。这个重金来自老丈人。而在过去的半个多世纪里，香港作为中国连接世界的地缘优势而存在。
超人更幸运的是抓住了中国大陆的超级红利。作为邓公第一批邀请来内地做生意的香港商人，他的选择决策可以说是完美。而捐个大学什么的，真的是小事情。超人在内地囤积的土地量可能是所有房地产公司里最多的。
亚洲富豪和硅谷富豪本质的区别是在于前者是用一切手段获得存量资源，后者是创造全新的增量。这就是亚洲特色的本质。我走遍东亚，东南亚，南亚，皆如此。
亚洲富豪经商的本质
亚洲超级豪富在经商上有两个相同的特点。其一：他们大都不是从事充分竞争的“勤行”，因为即使生意大有可为但竞争激烈，利润“普通”，从牟利角度看，赚的是“辛苦钱”，可以说是是蝇头小利。其二：他们较有兴趣的生意是港口码头、电信服务、公用事业、赌博娱乐和物业发展，这些项目的共同特点是有专利或只有少数竞争者，因此较易组成垄断联盟，操纵市场。
谢国忠从摩根斯坦利辞职的邮件中写道：“新加坡一直标榜全球化的成功故事，事实上，新加坡的成功主要来自为印度尼西亚贪官及商人洗黑钱，现时印度尼西亚已经无黑钱可洗，所以新加坡正在盖赌场，以便吸引他国的贪污资金。”而香港的起家源自走私，本来就不是什么秘密。
巨型托拉斯
菲律宾最大的房地产集团拥有全国最大的银行，自己的商场连锁，超市连锁。换句话说约等于，中国万达+万科+四大行之一+苏宁+联华超市(2.37, -0.07, -2.87%) 的合体。
你去香港旅游一圈，总有一半的钱是给李家转走的，所以大家说香港叫李家城。
东南亚国家特别是印尼、菲律宾和泰国的巨富，官商一体及裙带关系之深，是普通人难以想象的。
印尼共和国第二任总统的苏哈托的次子汤米，于2000年（其父于1998年下台）因受贿、盗窃国家财产（欠印尼央行十余亿美元）及非法侵占国家土地等罪名被判十八个月徒刑。
是不是觉得很大快人心？错了。他在狱中指挥“门客”，成功暗杀判他有罪的法官而再加十五年刑期。至此，故事还没结束。2003年派出手下由警察开路捣砸刊登其罪行的流行杂志Tempo并殴伤多名记者，此事闹上国际法庭，却因没有人敢做目击证人而不了了之。汤米其后“上诉得直”，已于2006年10月“有条件”获释。
黑金帝国
“教父”们最热衷标榜的“出身草根，童年过很惨的生活，但香港大学前校长、现任新加坡国立大学教授、东亚研究所所长王赓武说“我未曾见过一名苦力出身的商贾”。
所有的黑金帝国，都有它自己的丛林逻辑，心灵鸡汤就少读一点了。
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