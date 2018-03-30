美年轻选民参政热情难持久 或对中期选举影响不大

美联社3月26日报道称，美国年轻人走上街头、游行并要求美国各地采取行动来阻止枪支暴力。不过，“为生命游行”运动幕后的年轻人未必会在今年秋天成为影响选举的政治力量。
政治组织瞄上年轻选民
报道称，腰缠万贯的对冲基金巨头汤姆·施泰尔是自由派活动家，他今年承诺至少提供3100万美元来展开美国历史上最大规模的青年投票组织活动。他说：“其他人认为组织年轻人毫无意义，因为他们不会投票，但我们相信这代人。”
报道称，以往的投票模式显示出施泰尔等人未来将面临多么艰巨的工作。在18～20岁的合格选民当中，只有15%的人在上次中期选举中投了票。
不过，上个月佛罗里达州帕克兰发生枪击事件后，年轻人自发组织起来，让人看到美国的政治局面在今年秋天或者更长时间里可能发生变化的希望。
报道称，年轻人的努力得到了支持收紧枪支法的强大团体的帮助。“每个城市支持枪支安全”组织得到了亿万富翁迈克尔·布隆伯格的支持。该组织的首席运营官马克·麦克蒂格说，预计为影响2018年中期选举而投入的资金超过了其他任何选举，而其中相当一部分资金用于与年轻人接触。
报道称，该组织的花费已经超过100万美元，用于帮助学生组织者参加上周末的游行。他们如今专注于帮助全国各地的大中学生组织自己的“让学生行动起来”团体。
麦克蒂格说：“他们有活力，有激情。但他们未必有资源或者政策手段。我们要在这些学生身上大力投资，确保他们在全国每个地区的每场较量中都参与政治。”
此外，在今后几周，施泰尔、布隆伯格和前共和党人加比·吉福兹支持的团体将在全国的中学校园展开选民活动。吉福兹的执行主任彼得·安布勒说，此次活动将特别瞄准“年轻选民影响最大的区和州”。吉福兹的团体如同其盟友一样，还将倾注大量资源举行针对年轻选民的大规模投票动员活动。
青年选票或为民主党造势
报道称，共和党的战略师们认为，这次青年运动可能会在美国郊区给他们的候选人制造很大困扰。在那里，十几个处于弱势的现任共和党众议员已经遭遇民主党的热潮，以及对特朗普总统工作表现不满的温和共和党人的质疑。
目前不太清楚的是，年轻人投票率的猛增是否会刺激共和党参议院选举候选人在北达科他州和西弗吉尼亚州等农业州的誓死一战。在这些州，控枪之争可能也会激励特朗普最热情的支持者。
报道称，共和党人怀疑，支持民主党候选人的年轻选民是否能保持兴趣。共和党战略师克里斯·威尔逊说：“积极性正在减弱。”
尽管共和党民调专家弗兰克·伦茨同样对短期影响表示怀疑，但他警告说，如果年轻选民大举加入民主党，可能会在今后若干年里危及共和党候选人。
伦茨说：“对共和党人来说，未来阴云密布。青年选票的影响不会马上显现出来，但很可能会产生最重大的影响。”
激情难持续至中期选举
报道称，除了少数例外，美国的年轻选民在过去的50年里一直难以保持对政治的兴趣。
报道称，塔夫茨大学公民学习与参与信息研究中心的分析显示，1972年，当投票年龄首次降到18岁时，将近56%的18～20岁合格选民投了票。
报道称，在那之后，参与率呈下降趋势，唯一的例外是奥巴马总统的首次总统选举。但是，在奥巴马担任总统后的首次中期选举中，18～20岁选民的参与率降到了18%的低水平。
美国公民学习与参与信息研究中心主任凯·川岛-金斯伯格说：“我们眼下看到的这种活力出现在3月。距离选举还有7个月时间。需要付出很大努力才能保持这种热忱。”她认为，利益集团和政治运动可能有助于激励年轻人，奥巴马2008年就是这样做的，但年轻选民更有可能受到他们在家里或学校接触的人的影响。
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