美国女子被求婚泪奔 抬头见父亲举“say no”

最近美国一名父亲亲眼见证女儿被求婚时，突发奇想开了个小玩笑，他在女儿对面高举了一个纸牌写着“say no”。照片被女儿分享到Facebook上，老爹在网络上爆红。
据BuzzFeed News报道，Levi Bliss和Allison Barron是美国内华达州的一对情侣，他们已经在一起交往2年了。
周六Levi决定向Allison求婚，迈进人生下一阶段。当天Levi带着Allison来到山顶，以天地为证，单膝跪地向她求婚。Allison非常感动当场落泪，正要答应时，突然抬头看见对面老爹Jake Barron高举“say no”的纸板，让她瞬间破涕为笑。
随后她将这组照片上传到网络，获得网友22万个点赞，6万多个转发。
Allison解释说，她非常清楚老爹的性格，老爹并不是真的在反对，他只是开了个玩笑，用自己的方式来庆祝。“我们都觉得这个点子非常有意思。”Allison说他们一家关系非常亲密，老爹以前也经常开这种小玩笑。
Allison说，未婚夫和父亲关系也非常亲密，他们经常和爹一起旅行。平时在家时，Levi和她爹也经常一起打网球，骑自行车。
网友被这个幽默的老爹逗乐，纷纷调侃，还有网友为老爹P上了新图。
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