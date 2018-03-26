日本查获涉购买儿童色情片7千人名单 含政客及教师

日本警方近日公布，2017年儿童色情犯罪事件多达2413起，创史上新高。同时，日本警方还获悉一份儿童色情DVD购买者名单，上有7000人之多，其中不乏日本政客、医生、教师等具有一定社会地位的人士。警方今后将进一步核实具体对象，进行逐个调查。
据日本媒体报道，警方2017年5月逮捕了4名“爱丽丝精选DVD商店”相关人员，并在其电脑中查获了这份名单。名单包括购买者的邮箱地址、购入DVD名称等信息，是目前日本国内人数最多的购买儿童色情DVD人员名单。警方精确核查后发现，购买者中不乏小学老师、补习班教师、警察、市议员、县议员等对道德水准要求较高的职业。
警方随后进一步排查出可能涉及儿童色情犯罪的2700人，并将涉案人信息移交至各地方警署。截至目前，警方已查明200余人触发违法持有儿童色情录像罪。其中，日本著名漫画家、《浪客剑心》的作者和月伸宏也曾在“爱丽丝精选DVD商店”购入儿童色情DVD，并于2017年11月被移送检方。
警方根据名单信息，还逮捕了一名在少年宫卫生间涉嫌偷拍儿童录像的男子。据日本媒体分析，此次7000人名单或将成为日本历史上涉案人数最多、波及最广的儿童色情犯罪事件。
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