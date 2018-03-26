安倍与奥巴马午餐叙旧 奥巴马再度称赞寿司美味

据日媒报道，当地时间25日下午，日本首相安倍晋三与美国前总统奥巴马在东京银座的寿司店共进午餐，会谈约一个半小时。这是两人自2016年12月以来时隔约1年零3个月再次相会，双方回忆了奥巴马访问原子弹轰炸地广岛时的情形。
据报道，安倍与奥巴马上一次会晤是在2016年12月，当时，安倍前往夏威夷，悼念在珍珠港事件中丧生的死难者。本次见面时，两人相互表示“很高兴再次见面”，并握了手一起走进寿司店，共进午餐约一个半小时。
午餐结束后，奥巴马称午餐“非常不错。”安倍也表示，“我们一起回顾了广岛之行和珍珠港之行等往事。奥巴马先生说，这次的寿司也很好吃。”
报道称，这是奥巴马2017年1月卸任美国总统职务后首次来到日本。2016年5月，奥巴马到访原子弹轰炸地广岛，成为第一位在任期间访问广岛的美国总统。安倍称，双方一面共进午餐，一面叙旧，回忆了奥巴马到访广岛时的情形等。
据悉，4年前，奥巴马以国宾身份到访日本时，曾偕同时任美国驻日大使肯尼迪等人，与安倍在东京都内品尝了寿司。
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