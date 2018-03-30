安倍欲尽快了结“森友问题”拼连任 在野党仍穷追不舍

日媒称，日本首相、自民党总裁安倍晋三将加快平息“森友学园问题”，瞄准在9月党总裁选举中连续3次当选而全力重整政权。
据共同社3月29日报道，随着2018年度预算在28日正式获得通过，日本首相、自民党总裁安倍晋三将加快平息“森友学园问题”。他就是否会受财务省审批文件篡改问题影响而解散众院实施大选表示“未予考虑”。安倍有意通过努力推进外交工作和重振经济消除不信任，但舆论动向似乎将左右总裁选举走势。在野党将强烈要求传唤首相夫人安倍昭惠至国会作证，加大对安倍和副首相兼财务相麻生太郎政治责任的追究力度。
另据共同社3月29日报道，围绕学校法人“森友学园”相关的日本财务省审批文件篡改问题，首相安倍晋三28日在参院预算委员会会议上表示，将根据大阪地方检察厅的搜查和财务省的调查结果，对包括自身在内的问题了结方式加以考虑。安倍在国会就篡改问题再次致歉，并称“将查明全貌，彻底清除积弊，为避免类似事件再次发生重整组织”。
安倍在预算委员会会议上就今后的应对强调：“作为政府做出了结是理所当然的。最终的监督责任在我。必须包括这一点在内做出判断。”对于有意见要求应承担篡改责任宣布内阁总辞职，安倍称“没有那样的打算”，可能正考虑对财务省官员进行处分和让包括自己在内的政权干部退还工资。
另一方面，安倍表示“篡改的内容与（众院选举前）我的国会答辩并无冲突”，认为2017年10月众院选举具有正当性。
此外据《日本经济新闻》网站3月29日报道，日本首相安倍晋三因财务省篡改有关学校法人“森友学园”的审批文件问题，支持率骤跌。3月27日国税厅前长官佐川宣寿作为证人受到国会传唤，但其回答始终未涉及有关首相官邸是否进行干预等问题的核心，今后的事态发展仍难以预料。
报告分析称，如果因森友问题而被穷追不舍，安倍或许会被解散众议院的诱惑所驱使，再次提出“问信于国民”。因为一般看法认为，追究森友问题的在野党方面只要不推举统一候选人，非安倍选票就会出现分散，在野党的努力再次陷入失败的可能性很大。
不过，如果在野党反思候选人林立的问题、推进政党重组，或就统一候选人达成协议，情况则将为之一变。因此，与之前相比，安倍此次想为逆转形势而解散众议院似乎并非易事。
报道称，4月起，安倍将迎来外交的季节，安倍将于4月中旬访美。
报道分析称，安倍该如何与特朗普磋商以及应对外交安保问题也是一件棘手的事情。即使成功跨过“森友问题”，也不知道应对外交方面的问题是否能成为支持率回升的契机。
报道认为，在9月的自民党总裁选举中，安倍将以压倒性胜利连任3届的乐观剧本已经销声匿迹。安倍在最近5年的政权运作中，正迎来最紧要的关头。
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