全球智能手机销量首次下滑 苹果仍独占近九成利润

智能手机的红利期结束，手机厂商将在未来面临大考。
日前，信息技术研究和顾问公司Gartner发布数据显示，2017年第四季度全球智能手机销售量共计4.08亿部，较2016年第四季度下滑了5.6%。这是自2004年Gartner开始跟踪研究全球智能手机市场以来，首度出现智能手机销量较前一年同期下滑的纪录。
值得注意的是，三星的销量较前一年下滑了3.6%，但表现仍旧超过苹果，继续蝉联全球最大智能手机销量的厂商宝座。华为和小米是2017年第四季度仅有的两家销售量较去年同期增长（分别增加7.6%和79%），且市场占有率上扬的智能手机厂商。但是，苹果公司仍然是毫无争议的行业老大，在去年第四季度占有全行业87%的利润。
Gartner研究总监Anshul Gupta表示，高品质、低价格的智能手机的缺乏，使得消费者升级智能手机的需求变慢。另外，用户换机时都倾向于选择高端机型并延长使用年限，也拉长了换机周期。“虽然市场对高品质、4G连接和拍照功能提升的需求依然强劲，但目前的功能升级却跟不上消费者的高期望值，最终造成了智能手机的销售疲软。”
对于手机厂商来说，未来的竞争将集中在创新上，同质化的产品已经不再能吸引用户。技术储备不足的品牌，将面临一场大考。
创新乏力
细心的用户已经发现，当他们走在地铁站或者大街小巷，手机广告都无处不在。打开网络综艺或电视视频，冠名的厂商也是手机品牌轮流打擂台。
然而，大部分用户仍然很难分清OPPO和vivo的区别。这也是国产品牌的尴尬所在。除了主打拍照、音乐等卖点外，这些品牌的个性和辨识度并不高。因此，即使有明星代言，这两家品牌的销量并未明显上升。
据统计，在过去一年，6家国内主流厂商共选用了23位明星代言人。业内人士预计，仅OPPO花掉的明星代言费用就已经超过亿元。更有公开数据表示，金立手机在2016年和2017年营销费用就达到60亿元。
除了令人眼花缭乱的冠名和营销之外，国产手机品牌的创新十分乏力。于是，有业内人士戏谑地质疑，“假如OPPO和vivo 把营销费用投入到研发，会产生什么效果呢？”
2017年，全球智能手机销售量共计超过15亿部，较2016年增加了2.7%。排名第三的华为在2017年的市场占有率提高不少，并持续接近苹果。在全球前五大智能手机品牌中，中国大陆厂商的市场占有率共计增加了4.2个百分点，而三星与苹果的市场占有率依然保持稳定。
另一方面，华为和小米也在加速拓展海外市场。由小米和红米品牌组成的智能手机产品组合，不仅让小米在新兴亚太市场加速成长，还成功帮助其夺回在中国大陆市场流失的市场份额。
Anshul Gupta指出，华为未来的增长契机在于赢得新兴亚太地区和美国的市场占有率。小米在中国大陆以外的最大市场是印度，其也将在当地继续保持高度增长的势头。而印尼和其它新兴亚太市场销售的上扬，也将推升小米成为全球性的强势品牌。
不过，华为手机目前进军美国市场并不顺利。华为高级副总裁余承东近日在接受记者采访时表示，在不久的将来，不管有没有美国市场，华为都很可能成为全球第一。
盈利之困
在手机品牌的一片混战中，饱受争议的苹果手机依然一枝独秀。
与2016年同期相比，2017年第四季度苹果的市场占有率虽然稳定，但iPhone的销量却下滑了5个百分点。Anshul Gupta认为，尽管苹果在2017年第四季度推出了三款智能新手机，即iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X，但它们的销售表现却不如预期，主要因为消费者都在等着购买更贵的机型，因此iPhone X的上市时间延迟导致了iPhone 8和8 Plus的换机速度变慢。
另外，零部件短缺和产量吃紧拉长了iPhone X的交货周期，该情况直到去年12月初才恢复正常。Gartner预计，iPhone X的强劲需求可能会延至2018年第一季度，从而带动苹果销量的提升。
对于销量的不如预期，苹果公司CEO库克多次表示并不担忧，因为苹果并不看重市场份额，而是看重产品的利润。根据Canaccord Genuity的最新数据显示，去年四季度，苹果占据了全球智能手机产业利润的87%。此外，苹果手机还在向更高价格加码，iPhone X国行售价逼近万元已经证明了苹果这一策略。
在消费升级的大背景下，各大手机品牌的价格都在节节攀升，以减小与苹果之间的差距。然而，厂商想要在销量增长的同时提高利润率并不容易。手机中国联盟秘书长王艳辉在接受21世纪经济报道记者采访时认为，中国手机品牌的利润还有极大的发展空间，但在行业遭遇天花板时，提升盈利将面临更大的挑战。
他分析称，相对国内其他品牌，华为在技术投入上还是有优势的，不过苹果在生态和技术上的领先，对于其他对手来讲都是无可比拟的，因此其他品牌在利润上想要赶超或者逼近苹果，都是一件很困难的事情。“当然了，对于国产品牌来讲，一个优势在于利润增加的空间很大，会逐步往上赶。”
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