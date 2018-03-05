美空军发布19亿美元愿望清单 “保密项目”占大头

据美国《空军时报》网站3月2日报道称，美国空军向国会议员提交了一份19亿美元的愿望清单，其中最大一部分资金将用于保密项目。
细心的读者很快就会注意到，空军2019财年的有待拨款优先事项清单中并没有前几年的需求中通常包含的昂贵项目。例如，其中并未列出更多的F-35联合攻击战斗机、KC-46空中加油机、无人机或弹药。
这份清单将重点放在四个方面：保密系统、空间系统、核需求与指挥控制、军事建设。上述总金额中有近一半（共8亿美元）将用于保密需求，这些需求没有作为空军预算请求的组成部分获得拨款。
空军并未就资金具体用途提供更多细节。然而，这些资金可能帮助加速B-21轰炸机项目，或者用于空军“下一代空中优势”计划下的技术，其中可能包括空军未来的战斗机。空军已经在2019财年预算请求中将“下一代空中优势”计划支出由2018财年预算中的2.95亿美元增加至5.04亿美元。
空军这份清单中还有很大一部分（约2.89亿美元）涉及核需求、多领域指挥控制以及核指挥、控制与通信。
如果获得国会拨款，一部分资金将用于空军两项规模最大的核计划：陆基战略威慑计划和远程防区外发射武器计划。前者指的是下一代洲际弹道导弹系统，后者是一种可装备核弹头或常规弹头的空射巡航导弹。
这笔资金还将用于运作E-4B“守夜者”指挥机，它也被称作“末日”飞机，是总统、国防部长或其他美国最高层官员的空中移动指挥部。
空军的清单中还包括3.51亿美元的空间需求。空军也没有详细说明这笔资金会如何分配，这份文件称，资金将用于空间资产生存力技术和新发射系统的研发。
“高优先级”军事建设项目的资金需求排在第二位，4.41亿美元会用于一些未指明的工作。
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