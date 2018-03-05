日本公务船水炮驱逐台湾渔船 被批“海盗行为！”

境外媒体称，台湾一名吴姓网民3月4日发帖称，他当天坐海钓船到苏澳外海准备钓鱼时，竟遇上日本舰艇阻截。他强调他们根本未驶近日本领海，但日本舰艇却发射水炮以示警告。
据香港《东方日报》网站3月5日报道，从网传短片可见，该艘日本舰艇舰桥外侧写上“水产厅”字样，疑是日本水产厅的渔政船。该日本舰艇当时接近台海钓船，且不断施放水炮，却未有射向海钓船，疑要阻止海钓船继续驶出公海。海钓船当时驶至苏澳外海，仍未到钓鱼岛邻近海域，日本舰艇却做出攻击性举动，甚至想派员登船，渔民立即报警。
报道称，台湾“海巡”舰艇接报赶抵现场后，日本船只见状离开，其后台湾一艘船舰保护渔民离开，另有一艘全速追赶日本舰艇。
另据台湾中时电子报3月4日报道，台湾一位吴姓海钓船业者发布视频，披露日本水产厅渔业取缔船在3月4日上午8点39分前后，在苏澳外海“黑水沟”钓场对一艘台籍海钓船喷水，据船上人员表示差点被扣押回日本。
根据吴姓业者公布的影片，片中可见日本水产厅渔业取缔船对该海钓船喷水，其船楼上“水产厅”字样清晰可见，影片中还可以听到多次“立刻停船”的广播。最后一段影片显示，8时39分，日本水产厅渔业取缔船距离该海钓船距离约1至2公里，事发位置在苏澳外海，海钓船船上一人以闽南语讲“进到我们家里，对我们喷水，太过分了！”，详细经纬度与相关位置不明，但据吴先生表示并未越界。
台湾一位高姓钓友称：“这次日本赶人根本是海盗行为！”
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