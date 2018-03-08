俄罗斯官员：美对朝新制裁意在破坏朝韩和谈

俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会主席科萨切夫7日说，美国针对朝鲜的新制裁意在破坏朝鲜和韩国的和谈。
科萨切夫当天在社交媒体脸书上发表评论说，美国对其他国家实施制裁的理由越来越荒谬。虽然有关一名朝鲜籍男子在马来西亚吉隆坡国际机场遇害案件的具体情况并不清晰，更不用说是否涉及朝鲜官方，但美国的“制裁爱好者”对此毫不在意。
科萨切夫说，美国的新制裁是在朝鲜半岛形势明显回暖的时候蓄意实施的，意在破坏朝韩之间的和谈。美国不愿意接受任何和平。
俄罗斯副外长莫尔古洛夫6日会见到访的韩国代表团时表示，俄打算协助推动韩朝对话。
美国国务院6日发表声明说，美方认定，一名朝鲜籍男子在马来西亚吉隆坡国际机场被使用化学制剂杀害。美国依据国内相关法律，对朝鲜实施新的制裁。制裁于３月５日起生效。美方没有公布具体制裁措施。
近来，韩朝关系改善取得积极进展。平昌冬奥会期间，朝鲜最高领导人金正恩派遣特使访韩。韩国总统文在寅日前派特使团对朝鲜进行回访。韩国访朝首席特使、青瓦台国家安保室长郑义溶6日介绍访朝成果时说，韩朝双方商定于４月底在板门店韩方一侧的“和平之家”举行首脑会晤。
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