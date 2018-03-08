俄罗斯否认与英前特工中毒有关 ：已准备好配合调查

外媒称，针对一名曾在俄罗斯工作的前英国特工疑遭投毒入院且病情危急一事，英国外交大臣鲍里斯·约翰逊3月6日表示：“如果一旦查实此事由某个国家负责，那么英国政府将以坚决而合适的方式予以回应。”
据法新社3月6日报道，英国外交大臣证实，两名4日在索尔兹伯里遭不明物质攻击而陷入昏迷的人士正是现年66岁的前特工谢尔盖·斯克里帕尔以及他33岁的女儿尤利娅。约翰逊表示：“我要向世界各国政府声明，在英国领土上危害无辜生命的任何企图都不会逃脱惩罚。”此言被认为意指已经多次被英国政治和军事部门视为威胁的俄罗斯。
报道称，这一事件立即让人联想到俄联邦安全局前特工利特维年科2006年在伦敦被人投以放射物钋-210而身亡一事。
俄罗斯驻伦敦大使馆对约翰逊的声明感到“震惊”，称“他这么说好像调查已经结束了，好像俄罗斯已经被视为要对此负责了”。克里姆林宫一名发言人表示，就调查一事“已准备好合作”，但还未收到请求。
另据路透社3月6日援引塔斯社报道，俄罗斯外交部3月6日称，英国关于莫斯科可能卷入一名前特工因神秘疾病而昏迷事件的指控“毫无根据”。
俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃表示，英国应该在指责俄罗斯之前对此事进行调查。
此外据俄罗斯卫星通讯社3月6日报道，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，对莫斯科可能参与毒害俄军总参谋部情报总局前上校斯克里帕尔的指责果然没让人久等。
报道称，俄总统新闻秘书强调，克里姆林宫不掌握与斯克里帕尔所从事之事或这起悲剧相关的任何信息。他说：“你们知道，他当时由于某些行为和决定而身处西方阵营，这一点我不会再重申。”
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