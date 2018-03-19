美军试验无人机群送补给：年内实现一次放飞千架

美国“突破防线”网站3月14日发表题为《用无人机运送补给，美国海军陆战队试验使用“蜂巢”无人机群》的报道称，自南北战争以来，美军一直以拥有“一整套后勤保障系统”而著称。但现在，或许正在进入一个小型化、由机器人提供补给的时代。美国海军陆战队在阿富汗率先提出使用可搭载3吨重货物的K-MAX无人运输直升机运送补给物品的理念，但现在的这一试验无人机体型已大幅缩小，且每次仅能投放5磅（1磅约合0.45公斤）重的物品。
为何是美国海军陆战队？诚然，他们并不是唯一参与实验的。大部分无人机和控制无人机的软件系统——被称为“安卓战术工具套件”——最初是由美国国防部高级研究项目局、空军研究实验所和美国陆军为侦察任务而研发的。但正是美国海军陆战队负责运输事务的军官克里斯·托巴本少校在看到很多战友在伊拉克的美军补给线上丧命或负伤后，才萌生让无人机进行后勤运输的想法。
托巴本已获得美国海军陆战队的批准及国防部长办公室提供的资金，现在的试验仅是一次初步测试。
举例而言，有一个对无人机进行充电、发射和回收的自动化设备箱——“蜂巢”，但它看起来更像是一个机械化的鸽房——人必须亲手为其添加补给包裹。托巴本称，这一持续90秒的过程是现在最大的瓶颈。野战补给系统需要自动装载机，为操作方便，这就需要用标准尺寸的箱子对补给物品进行打包。同时，该系统还需要由汽油而非电池提供动力的较大无人机，这种无人机可搭载更多物品——具体说是15磅而非5磅，飞行更长距离。
托巴本称，如需扩大补给队伍的规模，仅需要添加更多的无人机。他说，美国联邦航空局仅允许现在的试验一次升空32架无人机，但“在一年内，我们就能够将规模扩大至上千架”。
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