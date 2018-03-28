史无前例！俄与西方外交纠纷为何由“单挑”变“群殴”？

26日，欧美多国纷纷宣布驱逐俄罗斯外交官。一夜之间，西方联手出击，誓将俄罗斯推入一场“外交寒冬”。
据多家外媒报道，美国表示将驱逐60名俄罗斯外交官，并要求俄罗斯关闭驻西雅图领事馆。欧盟已有14个国家决定驱逐俄外交人员，德国、法国和波兰将各自驱逐4名俄外交官，捷克和立陶宛各驱逐3名，意大利、丹麦和荷兰各驱逐2名，拉脱维亚驱逐1名。此外，乌克兰也于26日宣称，作为与欧美国家一项协调努力的一部分，该国将驱逐13名俄罗斯外交官。27日，澳大利亚也宣布驱逐2名俄罗斯外交官。
据英国广播公司（BBC）统计，目前已有23国效仿英国驱逐俄罗斯外交官，人数多达233人，成为有史以来对俄罗斯外交官最大的一次集体驱逐。俄罗斯则发誓要对这种“挑衅行为”进行报复。
外交纠纷爆发的时间点有玄机
这场外交风波肇始于3月4日，受英国庇护的一名俄罗斯前“双面间谍”及其女儿在伦敦被神经毒剂袭击。英国一口咬定此事系俄方所为，要求俄方解释，并给出“最后通牒”。
起初，俄罗斯人似乎懒得跟英国人纠缠，称除非收到药剂样本，否则不会回应“最后通牒”。但英国人的“暴脾气”上来就下不去了，时间一到，立马把23名俄外交人员赶回老家。
俄罗斯方面一点不含糊，作为报复，俄外交部17日宣布驱逐23名英国驻俄罗斯外交人员，同时警告，如果英国再作出不友好举动，俄方将坚决回应。
英国也旋即开始寻找国际支持，尤其希望政治盟友站队，并先后获得了美国、欧盟和北约的声援。一场俄罗斯与西方之间的外交大战硝烟四起。
面对欧美多国“群殴”，俄罗斯外交部26日表示，俄将在未来几天对西方国家驱逐大批俄罗斯外交官的行动作出“对等报复”，“并以依次每个国家作出报复。”——意思很明确，排着来，都有份。
值得注意的是，此次俄罗斯与西方爆发外交危机的时间正值俄罗斯大选。此外，四年一度的世界杯足球赛也将于今年夏天在俄罗斯举办。英国3月中旬曾宣称，英内阁和王室成员不出席在俄举行的世界杯足球赛。路透社近日报道显示，冰岛已宣布将抵制俄罗斯世界杯。英国《太阳报》则称，波兰、丹麦、瑞典、澳大利亚和日本也计划采取抵制态度。
问题深层原因来自美俄结构性矛盾
对于扑朔迷离的“中毒”事件，中国现代国际关系研究院俄罗斯中亚研究所研究员许涛在接受参考消息网采访时表示，当前“中毒”事件的具体内幕外界并不掌握，而没有实质证据就无法对未来走势做出相应判断，可能有些细节会永远成为秘密。但可以肯定的是，此事给俄罗斯与西方的关系又蒙上了一层阴影。
许涛表示，目前俄罗斯与西方的关系陷入僵局，对俄罗斯自身以及西方世界将同样不利。双方对此都有认识，也都在寻找机会避免极端情况的发生。此次危机虽不能同克里米亚事件相比，但在西方看来，仍然严重挑战了其意识形态和价值观。而更加深层的原因则是基于美国与俄罗斯之间的结构性矛盾短期内无法化解。
许涛说，这种矛盾在此前乌克兰危机爆发时就已全面显现。在西方视角下，包括此次“中毒”事件在内的俄罗斯有关行动，均是对二战后美国领导建立起的国际秩序的挑战。但俄罗斯面对西方并不会让步，尤其在克里米亚问题上普京不可能松口，这也恰恰是西方不可能作出妥协的地方。
许涛提到，著名地缘战略理论家布热津斯基曾在《大棋局》一书中对俄罗斯发展路径做过充分阐述，认为俄罗斯不会放弃向其周边施展影响力，否则就无法实现其成为全球大国的愿望。目前来看俄罗斯的发展仍在延续这一轨迹。
俄学者也抱持类似观点。俄《观点报》近日采访俄罗斯国立高等经济学院世界经济与政治系主任卡拉加诺夫说：“我们不会让美国和西方找回它们保持了几百年的政治、经济和文化优越感。加剧紧张气氛是盼望有人让步，但我不认为俄罗斯会让步。”
许涛最后说，很多人会认为俄罗斯资源禀赋很好，如果处理好周边和大国关系，发展起来将容易得多。但以俄罗斯的大国雄心，却绝不会甘心放低身段做一个普通国家。因此，当前这种结构性的矛盾还会存在下去，今后俄罗斯与欧洲、美国的关系或仍会反复出现波折。
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