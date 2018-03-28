清华大学教授：中国打不起贸易战 没法打

“孙立平社会观察”微信公众号3月26日报道，清华大学社会学系教授孙立平发文称，贸易战只说三点看法：中国打不起，没法打。
他指出，贸易战是两败俱伤，中美都输不起。但实际情况是我们更加输不起。对于这一点一定要清醒。
文章并给出了具体原因。 在资源方面，美国自然资源的禀赋可以使得其在闭关锁国的条件下也能发展相当一段时间，而中国的资源严重依赖外部市场；最尖端的技术大多掌握在美国手里，而中国要严重依赖美国的技术；中国的外汇绝大部分来自于美国，没有这些外汇，必需的粮食、石油和芯片等都无法进口；美国有众多的盟友，离开中国，虽然经济也会受沉重打击，但仍有广大的市场，而中国则没有这样的条件。
但中美贸易战会升级吗？ 有媒体报道称，在与贸易战相关的担忧日益增加的时候，中美也在进行以寻求共识为目的的高层对话。
美国财政部长努钦（Steve Mnuchin）25日向媒体透露，与中国就贸易领域事项“进行了富有成效的谈话”，并且“谨慎地对双方达成协议抱有希望”。 3月24日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与姆努钦通话。刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。 （多维新闻）
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