特朗普盛赞习近平“终身主席” 称美国应效仿

美国总统特朗普3月3日表示，中国国家主席习近平现在享受终身制“了不起”。特朗普甚至提到，或许将来某一天，美国总统也可以实现终身制。
正在佛罗里达州度假的特朗普在同共和党金主们的午餐会上说：“他（习近平）现在是终身主席，终身制国家主席。他了不起（he is great）”。
特朗普补充说：“他（习近平）能够做到这一点，我认为这很了不起（it's great）。或许我们今后也可以尝试”。
据称，特朗普还在午餐会上批评了前竞选对手希拉里，并打趣称，不知希拉里过得好不好，“希望她过得好”。特朗普还重新强调了关于美国政治体制被操纵的言论。
根据媒体的报道，当天午餐会台下气氛活跃，充满幽默和欢声笑语。特朗普还在讲话中称赞习近平是一位“了不起的绅士”，是中国百年来最具权势的主席。特朗普还回忆道，去年访问北京，习近平给予他“非常好”的待遇。
以下是CNN提供的音频实录： “不要忘记，中国是一个伟大（great）的国家，习是一位了不起（great)的绅士。他现在是终身主席（台下先后出现哄堂笑声、欢呼声和掌声）。终身制主席......，不（可能是示意台下别起哄），他了不起（great）。他有能力达到那个地位。我认为这很了不起。或许我们某一天也可以就此尝试（台下哄堂大笑和掌声）。他（习近平）是100年来中国最具权势的主席，100年，在中国...。我在中国时，受到了他极好的待遇。”
路透社说，目前不清楚特朗普这番言论是否玩笑话，白宫没有回应路透社的询问。
民主党籍国会众议员罗康纳立即在推特上发文表示，“无论是否为玩笑话，谈论如习近平等人成为终身主席，是美国总统所说过最没有美国情操的话。（美国国父）华盛顿（听到）都会在坟里打滚。”
罗斯福总统1932年赢得第四个总统任期后，1951年通过的宪法修正案限制总统只能连任两次，每任四年。若需要修改现行规定，首先得取得国会两院三分之二议员或三分之二州议会的支持，再经四分之三的州议会批准，才能生效。
这不是特朗普第一次称赞习近平，特朗普去年11月访问中国时，盛赞习近平是“伟大的绅士”，并形容他是“中国一百年来最有权势的国家主席”。特朗普还说，习近平在他访华期间招待地“非常好”。
特朗普虽然常说习近平的好话，但他今年1月告诉路透，指美方将对中国窃取智慧财产祭出“重罚”，也对中实行严厉的贸易政策。特朗普去年12月告诉《纽约时报》，“为了朝鲜问题，我一直以来对中国实行软调，因为对我来说，唯一比贸易更重要的事，就是战争。”
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