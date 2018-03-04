中国回应对美贸易战：绝不能坐视中国的利益受到损害

十三届全国人大一次会议发言人张业遂4日表示，中美双方的共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确的选择。保持中美关系的稳定发展，不仅符合两国和两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。
十三届全国人大一次会议新闻发布会4日上午在人民大会堂举行，张业遂在回答CNN记者有关中美关系提问时作了上述表示。
中美两国建交39年来，两国关系取得了历史性发展，给两国人民带来了许多实实在在的好处。曾担任过中国驻美大使的张业遂表示，在当前的国际形势下，两国在维护世界和平､促进共同发展方面拥有广泛的共同利益。
他强调，中美两国的社会制度､历史文化､发展阶段有别，双方在一些问题上存在不同看法甚至分歧是正常的，但这些不同､分歧并不必然导致对抗。“关键是双方要客观､准确地看待对方的战略意图，把握好两国关系的发展方向。如果基于错误的判断或者假设来制定政策，将会损害两国关系，带来双方都不愿意看到的后果。”
就经贸问题，他说，中美经贸关系本质上是互利共赢的，两国的贸易体量可以说是巨大，去年中美两国双边贸易额超过5800亿美元，所以存在一些摩擦不足为怪。“中方不想同美方打贸易战，但我们绝不能坐视中国的利益受到损害。”
“在过去的两天，中美双方就两国经贸问题举行了磋商。双方同意，近期继续在北京就有关问题进行沟通，为两国下一步深入合作创造条件。”他指出，处理经贸摩擦的正确办法应该是对彼此开放市场，做大合作的蛋糕，通过对话协商，找到双方都能接受的解决方案。
他表示，中方愿意同美方一道，认真落实习近平主席和特朗普总统北京会晤达成的重要共识和成果，坚持相互尊重，增进战略互信，避免战略误判，聚焦互利合作，妥善管控分歧，确保中美关系沿着正确的轨道不断向前发展。
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