新加坡oBike试水区块链 共享单车涉足区块链前景待考

去年共享单车行业军备竞赛的时候，ofo和摩拜都对于自家的月卡服务进行折扣优惠。摩拜月卡和季卡折扣最低达到一折，而ofo的月卡更是只需要一元。不过现在，双方都已经取消了这一折扣。
2018年开端，停止价格战的同时，共享单车似乎寄希望布局区块链获得行业优势。此前2月24日，据网络媒体报道，自称“中国比特币首富”的李笑来在微信群中透露，ofo貌似在筹备ICO。随后，同在一个微信群里的快的打车创始人陈伟星表示，ofo首席执行官（CEO）戴威曾多次与其交流ofo如何开始区块链化，但戴威没有说ICO，只是用区块链和token（代币）来设计新的生产关系。
区块链这一炙手可热的概念虽然可以植入共享单车应用场景，但业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，这将颠覆共享单车现有的整个商业模式。从中心化的共享单车大平台，到去中心化的通过代币掌控平台的转变，对各家行业巨头都是巨大的挑战。
ofo：对区块链感兴趣
2月25日，ofo方面在发给《中国经营报》记者的声明中指出：ofo没有筹备任何ICO（首次币发行）。ofo方面表示，ofo作为一家创新型互联网科技企业，对包括区块链在内的创新技术持续关注。未来，ofo将通过大数据、物联网等更多的科技创新为用户提供更好的出行服务。
一位不愿具名的共享单车企业人士向本报记者表示，近期区块链概念虽然被炒得很火爆，但是真正了解的人不多，具体的业务，在共享单车的应用场景上将如何使用，也是需要研究的。
陈伟星表示：“ofo最大的机会是如何区块链化，而不是朱啸虎以为的赔钱还虚报的订单，我们要的是解决世界重大问题的机会，去挥洒我们激情的青春。”
在接受媒体采访时，陈伟星表示，“以我对出行行业和戴威本人的了解，第一，单纯出行行业，竞争过于激烈，而且门槛不够高，必须寻找出新的延展方向；第二，戴威是个有理想和非常聪明的90后CEO，他理解区块链并且多次和我交流ofo如何开始区块链化，我也答应愿意投资。”
在陈伟星看来，区块链是一种全新的金融工具，可用于设计如何协调好消费者、劳动者、创造者、所有者和组织者之间的关系，可以创造性地设计激励他们的方式，而不是拘泥于传统的资产负债表与PE估值，以便于建立更好的生产关系。全世界会有越来越多的公司使用区块链来设计新的生产关系，但不一定需要ICO。
其实ofo也不是第一次传出正筹备区块链项目。公开资料显示，2月8日，根据以太坊区块浏览器显示，ofo链（ofo chain）正在测试网络，疑似ofo将要进军区块链，发行基于ERC20的代币，token总额达1亿元 ofo。但ofo也马上做出了回应称和自己没有任何关系，是冒用ofo品牌蹭热点的行为，伤害到了ofo的品牌形象。
新加坡“小黄车”oBike试水区块链
作为近年来备受关注的热点技术，区块链正在全球范围内蓬勃发展，得益于去中心化、不可篡改等特征，区块链技术正在受到越来越多行业的青睐，加速应用到金融、法律、物流甚至艺术等行业，共享单车也不例外。
其实，国外的共享单车公司已经开始进军区块链领域。去年年底，新加坡共享单车品牌oBike发表声明，宣布将与区块链平台波场（TRON）合作，于2018年第一季度推出自有的加密货币oCoins。今年1月，oBike已兑现自己的承诺，目前已开始对私募机构开放。同时，使用oBike的用户可以通过骑自行车获得oCoins。
据外媒报道，oCoin基金会ODYSSEY宣布，oCoins已经开始对私募机构开放，总共有价值40亿欧元的代币将出售。
目前，oBike用户每小时租自行车2新元（1.5美元）。与传统的顾客奖励不同，用户可能会看到他们获得的oCoins实时的升值。
ODYSSEY是利用区块链技术的非盈利基金会。它的目标是在ODYSSEY'S区块链中建立oCoin，其官方标志和基本账户单位，作为全球可接受的支付模式，无需中央机构或第三方。基金会成员包括来自全球领先运输分享公司的关键创始人和执行人员。
据本报记者了解，oCoin基于以太坊协议，目前只接受ETH（一种网络协议），Ethereum的加密货币令牌。因此，所有参与者的钱包必须与ETH ERC20兼容才能购买oCoins。它计划在不久的将来支持TRON的TRON加密货币令牌。
根据oBike的声明，oCoins将成为oBike新的奖励和积分系统支柱，从而让用户能够使用oCions代币支付他们的骑行费用，并使用代币为他们的oBike钱包充值。用户在骑自行车时也将会得到代币奖励。他们骑得越久，奖励的代币就越多。
公开资料显示，oBike是东南亚最大的自行车共享运营商，它已成为共享经济中与ODYSSEY协议兼容的首个应用程序。作为其战略合作伙伴关系的一部分，ODYSSEY将与TRON密切合作，开展跨生态系统合作，这将有利于ODYSSEY的子生态系统，如oBike。
除了潜在的和指数级的增长价值之外，oCoins的投资者也可以使用它们购买在线内容，或者在TRON平台上的任何应用程序，包括领先的音频内容社区Peiwo和流行的直播应用程序Uplive。oBike用户将能够使用oCoins为他们的游乐设施付款，并使用oCoins充值他们的oBike钱包。
一位接近此项目企业人士表示，oBike的野心不仅在于共享单车，其布局区块链，是希望通过oCoins建立一个共享平台，其中还包括共享房屋、汽车等，这与国内的ofo、摩拜等共享单车的目的不太相同。
区块链颠覆共享单车商业模式
对于国内的共享单车玩家而言，区块链进入共享单车，或将颠覆整个市场的商业模式。
一位从事区块链解决方案的海外公司人士在接受本报记者采访时表示，包括ofo、摩拜、哈罗单车等公司，还不是真正意义上的共享单车。
而运用区块链技术可以实现更好的“共享”。即：单车的所有权不属于某一个公司，也不属于某个人，而是属于社区，属于大家。不需要某一个公司投入众多成本去购买、维护车辆，也无须负责市场运营和推广。值得注意的是，共享单车的成本大头是线下运营和推广。结合区块链的特点，可以集众人之力，实现车辆的众筹、分享，不仅降低管理成本，还可提高使用效率和使用寿命。用户可以用更少的花费，享受到更好的设施和服务。
能源区块链实验室创始合伙人曹寅在接受本报记者采访时，向记者描绘了有区块链以后的共享单车商业模式：那时候，用户一环的商业价值被极大地开发，用户在共享单车平台上，既是服务提供方也是服务消费方，依靠骑行时间、提供单车数量、帮助平台挪车、帮助宣传等行为挖掘代币，带动平台的活跃度。而共享单车企业只是部分的单车提供商，更多的还是通过创建代币建立起平台的信用体系和支付体系服务于平台上的用户。
更重要的是共享单车的变现模式，从之前的骑行收益以及通过分析用户数据而获得的广告商收益，变为了通过发出代币的价值增长获得经济收益。而平台一方面需要建立信用体系的同时，还需控制代币的通货膨胀速度。上述区块链企业人士透露，这有两个方式，一种是设定代币数量的上限来发，虽然数额用完之后就没有了，但代币本身可以被无限切割；另一种是可以在一开始发行代币的时候就通过温和膨胀的方式设定代币数量。
如此颠覆的商业模式，可能就是戴威最终所说的新的生产关系。在曹寅看来，共享单车公司若想布局区块链，需要摒弃之前的商业模式，进行180度的大转变，这对于各家单车公司来说，都是巨大的挑战。
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