美国男子抱走好友5岁女儿 性侵后弃尸沼泽

美国明尼苏达州（Minnesota）一名27岁男子安德森（Zachary Todd Anderson）在2016年抱走好友的5岁女儿艾尔特（Alayna Ertl），不仅性侵了艾尔特，还将她杀害并弃尸沼泽之中。安德森在当地时间3月2日当庭认罪，被判终身监禁，且期间不得假释。
安德森与艾尔特的父亲是好友，2016年8月19日，安德森在位于沃特金斯（Watkins）的艾尔特家中做客。没想到第二天上午，艾尔特离奇失踪，令家属相当焦急。艾尔特的母亲称，最后一次看到女儿是20日的凌晨2点半，当时她在客厅上的沙发上睡着了，醒来后还将艾尔特抱入房间内。除了艾尔特失踪外，安德森也不见人影，连艾尔特家中的休旅车也不翼而飞。
当天下午，安德森的父亲联系警方，称儿子曾致电问他，是否能前往位于莫特利（Motley）的家庭小屋，行径相当不寻常，怀疑艾尔特失踪一事与儿子有关。
警方随后紧急前往莫特利，先在附近发现艾尔特家中的休旅车，随后发现了安德森的身影。安德森被发现时手腕上有伤口，面对警察询问还一度装傻，直到无法掩饰才全盘招认。警方最后在莫特利一处沼泽寻获艾尔特的遗体，验尸结果显示，艾尔特生前遭到性侵后被勒死。
安德森被指控一级谋杀、性侵、绑架、窃盗等多项罪名。当地时间3月2日安德森当庭认罪，被判终身监禁，且期间不得假释。
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