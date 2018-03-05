俄采购新型电动力鱼雷：可追踪目标航迹调整航速

《俄罗斯报》网站3月1日报道称，俄罗斯达吉斯坦柴油发动机厂将为海军制造73枚UET-1型鱼雷。俄国防部与达吉斯坦柴油发电机厂2月28日签署了合同。
俄国防部装备总局局长阿纳托利·古利亚耶夫介绍说：“该合同涉及73枚鱼雷，总价72亿卢布（约合1.3亿美元），合同将在2023年履行完毕。第一批鱼雷计划在明年交付军方。合同是预付款，所以今年就启动量产。”
古利亚耶夫表示：“这是一份长期合同，虽然目前只签了五年。在启动全部产能后，国防部将考虑追加采购数量。”
俄国防部指出，UET-1型鱼雷是作战和技术性能经过改善的新型电动力鱼雷。它将取代老旧的USET-80型自动制导鱼雷。UET-1口径533毫米，比USET-80航程更远、速度更快，能发现距离更远的水下目标。其特点是可以发现水面舰艇航迹并平稳调整航速。
同时，现役的USET-80型鱼雷也不会报废，而是进行整修改造。俄国防部国防订货管理司司长韦尔尼戈拉说：“为期两年的维修合同（可展期）将在两周内签署。”
国防部还解释说，USET-80型鱼雷虽然已经老化，但使用它的部队并未提出抱怨。在维修过程中，USET-80的使用期限会得到延长，完成综合检测并更换电池系统。
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