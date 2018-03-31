软银拟在沙特建最大太阳能电站 装机容量达200吉瓦

英媒称，日本软银集团首席执行官孙正义27日说，软银旗下的愿景基金将投资沙特一个太阳能发电企业，建设世界上最大的太阳能发电项目。
据路透社纽约3月27日报道，孙正义在纽约告诉媒体说，这个项目预计到2030年的装机容量将达到200吉瓦。目前全球太阳能发电装机容量约为400吉瓦，而截至2016年底，全球核电装机容量约为390吉瓦。
孙正义说，项目首期装机容量为7.2吉瓦，预计投入50亿美元，其中10亿美元由软银的愿景基金提供，其余资金来自项目融资。
他说，这个项目实现200吉瓦装机容量后的总投资，包括太阳能面板、蓄电设备以及在沙特建设的一个太阳能面板生产企业，最终将达到约2000亿美元。
去年5月软银宣布，已为愿景基金筹资超过930亿美元。愿景基金是世界上最大的私募基金，背后支持者包括沙特的主权财富基金、苹果公司和富士康公司。
软银去年10月表示将与沙特合作开发“新未来”（Neom）新型商业和工业城项目。
孙正义正在追求自己憧憬的设备互联和人工智能的未来。他成立了愿景基金，截至去年12月底共向20家科技企业等注资275亿美元。
沙特是世界上阳光最充足的国家之一，但太阳能发电水平一直不高，相比其占主要地位的石油发电量来说微不足道。
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