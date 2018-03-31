金正恩访华对世界是好消息

朝鲜的年轻当权者金正恩与一贯波澜不惊的中国国家主席习近平在北京人民大会堂会面的照片传遍世界。
金正恩确实依旧是一个不可预见的统治者。还无人知晓他与习近平会面的真实意图，更不用说他与特朗普计划在5月举行的会谈。但是，访问北京其实是金正恩发出的首个真正积极的信号。
金正恩上台七年来首次敢于走出国门。他首次离开自己幻想中的核掩体，亲自亮相国际舞台并进行谈判。但不必对北京成为他的首访目的地而感到害怕。
对亚洲和西方来说，金正恩访华是一个好消息。亚洲暂时可以松口气，因为金正恩的孤立状态首次被打破。他在被逼入死角后主动挑起战的可能性大大降低。
在此之前，中国已逐渐加入到国际社会对朝实施制裁的队伍中来。因此，习近平如今不仅可以作为朝鲜战争中的老盟友面对金正恩，更可作为要求其遵守《不扩散核武器条约》的国际社会的代表。至少北京在金正恩访问结束后发表的公报中表达了这一希望。
实际上，习近平现在有一个很好的机会可以赋予中国负责任的世界政洽大国的角色。这在此前一直未能实现，因为作为世界第二大经济体的中国更看重经济增长，并在大多数国际冲突中置身事外。
因此，西方完全不必担心习近平和金正恩握手会增强中国的权力。恰恰相反。朝鲜政权的可预见性越大，朝鲜半岛关系越稳定，长远看朝韩两国应对中国的能力就越强。
金正恩与北京的和解也降低了他与特朗普会晤失败的风险。就在前不久，特朗普的新任国家安全事务助理约翰•博尔顿还表示，美国对朝鲜实施先发制人式打击具有合法性。
法国《费加罗报》分析指出：“北京的影响力对金正恩具有至关重要的意义，因为它可以防止战争或更严厉的制裁”。
最后，上世纪50年代的朝鲜战争共有三个交战方：朝鲜的共产党人、他们的中国盟友和击退他们并建立韩国的美国。
此后，和平条约始终未达成。而只有在包括韩国在内的三方共同参与下，才有达成的可能。
如果金正恩和特朗普以及韩国总统文在寅确实按计划在春季举行会谈，那么所有参与方就都到场了。
西方应从打击伊拉克和利比亚的行动中汲取教训。美国前总统小布什曾将朝鲜、伊拉克和利比亚称为所谓的无赖国家。西方给它们带去了战争。
如果不搞错，如今在朝鲜将出现另一种结果。
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