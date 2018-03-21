特朗普签署行政令封杀委内瑞拉“石油币”

西媒称，美国总统特朗普19日签署一项行政令，禁止与委内瑞拉政府发行的任何数字货币展开任何交易。这是对马杜罗政府前不久推出的以石油为支撑的虚拟货币“石油币”的回应。
据埃菲社华盛顿3月19日报道，白宫在一份声明中表示，新签署的行政令禁止任何美国人或美国境内的任何人与委内瑞拉政府发行的任何数字货币进行任何相关交易。禁令自当日起立即生效。
报道称，特朗普指出，签发这项行政令是对委内瑞拉马杜罗政府近期“企图通过发行数字货币规避美国制裁”的回应。
据报道，在石油储备的支撑下，委内瑞拉总统马杜罗上个月宣布预售加密货币“石油币”，以缓解该国持续的经济危机，减少美国对其实施的金融制裁带来的冲击。
报道称，作为美国国会中抵制委内瑞拉政府最为积极的两个人物，民主党参议员鲍勃·梅嫩德斯和共和党参议员马尔科·鲁比奥在马杜罗宣布预售“石油币”后不久就对其后果向特朗普提出了警告。
报道又称，这两位参议员都是参议院外交关系委员会的资深成员，他们还致信财长史蒂文·姆努钦，就美国“打击”委数字货币的方式建言献策。特朗普19日发布的禁令应该就是他们活动的成果之一。
据报道，近几个月来，美国对20多名现任和前任委内瑞拉政府官员采取海外资产冻结措施，其中包括委总统马杜罗。
另据报道，委内瑞拉政府19日当天发表声明，谴责美方禁令违反国际法。。
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