罕见高规格！奥地利总统总理下月一起访华

奥地利广播公司网站3月19日报道称，奥地利总统亚历山大·范德贝伦和总理塞巴斯蒂安·库尔茨19日共同出席新闻发布会，宣布奥地利历史上最大规模国事访问。总统、总理和4位政府部长将于4月率领一个250人的代表团访问中国。报道称，这是历史性事件。
报道称，陪同两位国家领导人出访的有外交部长卡琳·克奈斯尔、农业部长伊丽莎白·克斯廷格、经济部长玛格丽特·施拉姆伯克和交通、创新与科技部长诺贝特·霍费尔。除访问北京外，代表团还将参加在海南举行的经济论坛并到访成都，出席奥地利驻成都总领事馆启动仪式。
报道称，范德贝伦在谈到4月7日至12日的访问时说：“国外访问的随行代表团还从未达到过如此高规格。”包括奥地利联邦商会主席克里斯托夫·莱特尔在内的大约170名企业家以及30名学者和文化艺术家随同访问。范德贝伦表示：“我们希望奥中两国企业之间能够签署各种合作协议。”
报道称，范德贝伦指出：“此次访问旨在进一步扩大奥中双边关系，特别是在经济、科技、文化和环境领域。”例如，中国可在环保或城市建设方面受益于奥地利技术。他说：“中国也想要干净的湖泊与河流。”
报道称，鉴于北京2022年将举办冬奥会，奥地利企业也有“很多可以提供的东西”。此外，奥地利还希望参与中国在科研领域极具活力的发展。双方也准备在文化交流领域签署合作协议。
报道称，奥地利总理库尔茨说，在气候变化等问题上，联合国安理会常任理事国中国是重要的国际参与者。中国也是正在崛起的经济强国。经济年增速超过6.5%的中国是世界上增长最快的国家之一，中国的中产阶级也在以“极快”的速度壮大。因此，对奥地利企业而言，中国是“一个极具潜力的国家”。目前在华开展业务的奥地利企业已有超过900家
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