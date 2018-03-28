德媒文章：中美贸易战胜负难料 谈判是唯一出路

德媒称，之前在许多分析人士看来都不太可能发生的中美“贸易战”如今已经打响了第一枪，这是一场没有硝烟的“战争”。
据德国之声电台网站3月27日报道，在22日美国政府宣布对600亿美元（约合3761亿元人民币）中国输美产品开征25%关税的计划后，中国方面立即反击——商务部于23日公布了针对美国的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国加征关税给中方利益造成的损失。 尽管如此，北京大学汇丰商学院教授、中美经济专家鲍尔丁还是从中美双方目前就贸易战的表态中感觉到了一些双方其实正在就一些事宜展开磋商和谈判的迹象。他分析认为，中美双方目前看上去都想给对方施压，但是现在双方的态度看上去都是有所克制的。与之前火药味十足的表态相比，就连特朗普政府现在也表露出了略为缓和的语气。
他猜测，中美双方目前谈判的内容正是特朗普政府关心的内容，包括知识产权保护以及眼前的贸易保护议题，这是全世界许多国家都非常关切的。但目前非常明显的是，中美双方都不愿意在贸易战中有所让步。
德国慕尼黑ifo经济研究所下属的对外经济中心主任、德国经济专家费尔贝迈尔表示，中美之间的贸易冲突会增加市场的不确定性，不确定性对于商界来说永远都不是好事情，这一点从最新全球股票市场上的动荡中就可以看出，而且特朗普最近推出的贸易政策不仅仅波及中国和美国这两个世界第一大和第二大经济体，世界贸易组织中的其他130个国家也会受到影响，其中包括日本这样的经济强国，但也还包括许多无法采取手段自卫的经济实力相对较弱的国家。
特朗普政府推出最新贸易制裁措施的一个重要理由就是减少美中之间的贸易逆差。但在费尔贝迈尔看来，美方最新推出的政策无法有效减少这种逆差，其根本原因在于美国民众的消费量大于该国的生产量，而美国经济的支柱就是消费。
鲍尔丁不认为现在能看出来谁最终会是这场贸易战的输家。他认为：“这场比赛刚刚开始，我们看到的只是第一次射门，所以现在说谁赢谁输还很难。”
报道称，在鲍尔丁看来，中美现在推出的相互制裁政策不是完全没有效果，但确实影响力也是有限的，他希望这些只是双方谈判的筹码。
与鲍尔丁的观点相同，费尔贝迈尔认为如今结束中美贸易战的唯一出路就是谈判。因为从历史中，“我们可以清楚地看到，这种贸易战的结果就是两败俱伤，美国无法真正的赢得这场战争，所以现在除了展开贸易谈判之外别无选择。”
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