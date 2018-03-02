法媒：“付费墙”越筑越高 数字媒体有偿订阅成趋势

法媒称，对于那些寻找在线免费新闻的人们来说，搜索正在变得越来越困难。对网络内容的更严格限制带动了许多新闻机构的数字付费订阅量，而把新闻内容留在一堵“付费墙”之后已经逐渐成为线上媒体的一个发展趋势。
据法新社2月25日报道，免费新闻不会彻底消失，但媒体组织以及脸书和谷歌等公司近来支持付费订阅的一些举措令那些想要享受免费服务的用户手足无措。在互联网初期，消费者习惯免费获得线上内容。
许多分析人士认为，这一趋势反映出自互联网早期阶段就已经存在的一种情况的常态化。调研机构卡莱多洞察公司追踪数字媒体的分析人士丽贝卡·利布说：“我认为，人们开始为至少一个新闻来源付费将会成为一种必然趋势。”
利布说，消费者越来越愿意为数字服务付费，此外针对华盛顿和其他国家政治的调查性报道也令消费者意识到新闻工作的价值。
“媒体观点计划”去年的一项研究发现，53%的美国人曾为至少一个新闻订阅服务买单，英国牛津大学路透社新闻研究所发布的一份独立报告则指出，三分之二的欧洲报纸采取的是付费模式。
美国俄勒冈大学新闻学教授兼陶氏数字新闻研究中心研究员达米安·拉德克利夫说：“奈飞公司和斯波蒂菲公司等企业的服务有助于帮助人们养成为数字内容付费的习惯，尽管他们过去总是能够免费获得这些服务……人们认识到，如果你看重新闻工作的价值，特别是在当今的政治气候下，那么你就必须为这种服务付费。”
报道称，试图从印刷形式向数字形式转变的报纸发现，很难找到其他方式来取代长期以来为出版物主要收入来源的广告收入。新闻机构无法与谷歌和脸书等巨头竞争数字广告，它们正在越来越多地依靠读者来付费。
媒体分析人士和咨询顾问肯·多克托说：“对于大型新闻机构来说，无论其是全国性的还是地区性的，它们都希望拥有一支大型的报道队伍，读者付费应成为其最主要的收入来源。”
多克托说，一些新闻机构的订阅收入已经达到总收入的近50%，而且预期这一比例将增长到70%。《纽约时报》称，其付费用户数量已经增长至260万，订阅收入占2017年总收入的60%，《华盛顿邮报》去年则宣称其拥有超过100万付费数字读者。
报道称，毫不奇怪，《纽约时报》和《华盛顿邮报》都通过限制免费文章的数量来“加强”其在线“付费墙”，《波士顿环球报》《洛杉矶时报》和其他报纸也采取了类似举措，康德·纳斯特出版公司的《连线》杂志和《纽约人》杂志等都推出了限制免费内容的新型在线支付模式。
拉德克利夫说，尽管知名的国家性出版物或许有能力应对数字支付模式的问题，但对于规模较小和预算较少的地区性和地方性新闻机构来说，处境会更加艰难。他称：“规模较小的地方性组织可能会发现，向读者推广付费模式更加困难，而且他们的客户群也相对较小。”
脸书公司的坎贝尔·布朗透露，脸书和谷歌最近同意为新闻机构在其平台上支持付费服务。在利布看来，这些举措有助于缓解新闻机构多年来与在线平台之间的紧张关系。
利布说：“这意味着（在线平台）正试图为内容发行者服务，而不是采取针锋相对的动作，这非常重要，因为搜索和社交网络是人们在数字时代发现新闻的方式。”
未来数字内容公司的一项研究显示，新闻机构仅从占主导地位的在线平台获得其数字营收的约5%，却占浏览内容的近30%。
报道称，“付费墙”趋势可能产生其他后果，原因是在共享新闻基础上形成的全国性“讨论”将因此受到限制。
利布说：“被挡在‘付费墙’之后的新闻内容不会得到广泛传播，”但他指出，重要的独家新闻仍能引发全国性的热议。
分析人士指出，管控严格的“付费墙”也可能会导致一个更大的“数字鸿沟”，因为仅有部分人口能够获得高质量新闻的阅读渠道。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost