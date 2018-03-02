天文学家发现最早恒星形成证据 136亿年前诞生

据外媒报道，天文学家宣布首次探测到宇宙最早恒星的讯号，这些恒星诞生于136亿年前，即宇宙大爆炸的1.8亿年后，这比此前预期的时间早了好多年。
报道称，这些恒星讯号是安装在澳大利亚沙漠的一个无线电光谱仪侦测到的。领导这项研究的亚利桑纳州立大学天文学家鲍曼说：“发现这些微弱的讯号，为了解初期的宇宙打开了一扇窗……望远镜无法直接看到这些古老的恒星，但我们会在它们发亮时看到它们。”
鲍曼指出，这些恒星与现在的星体可能不一样，因为它们是在宇宙大爆炸后产生的原始气体形成的。他说：“这些气体几乎完全是氢（hydrogen）和氦（helium）。”
此外，科学家探测到的无线电波也显示，宇宙当时的温度比原先所想象的低，只有零下270摄氏度。麻省理工学院海斯塔克天文台的天文学家罗杰斯指出，这可能是气体与暗物质的相互作用造成的。
天文学家此次的发现仍须通过其他实验证实，澳洲斯威本理工大学的格莱兹布鲁克说：“全球天文学家将屏住气息，直到独立实验结果证实此次发现为止……（若获得证实）这将开启了解宇宙初期的新窗口，也可能为暗物质的性质提供新见解。”
也有天文学家指出，若证实此次发现的是最早恒星的讯号，这将是自2015年发现重力波之后，最重大的天文突破。
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