暗讽特朗普是非多？奥巴马:我当总统时白宫没丑闻

美国前总统奥巴马日前在麻省理工学院参加私人演讲时表示，自己担任总统的8年期间“白宫没有任何让我们丢脸的丑闻”。此番言论一出，美媒指出，奥巴马似乎在暗讽受“通俄门”、性骚扰等系列丑闻事件影响的现任总统特朗普。
据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国前总统奥巴马23日接受麻省理工学院的史隆体育分析会议（Sloan Sports Analytics Conference）的邀请发表演讲，他在演讲中说道，“总而言之，你们没有听到我们那个时期的白宫传出什么是是非非”。奥巴马还称，要避免令人尴尬的总统丑闻发生，简直就是“低标准”。
此外，奥巴马演讲期间还谈到气候变化问题，这也是其在任内就一直强调的谈话要点。奥巴马对不承认全球变暖的人士表达了不满。他表示，自己无法跟那些高举着雪球并强调“全球变暖是场骗局，因为还在下雪”的人辩论。
谈及社交媒体在传播虚假信息问题时，奥巴马指出，谷歌和脸书是最明显的，“它们不仅是一个无形的平台，也正以强大的方式塑造着美国的文化”。
在提到针对女性的性骚扰问题时，奥巴马表示，企业的首要任务应该是让女性在职场感到安全与尊重、让她们在同样的工作中与男性获得同等酬劳。企业也须努力倾听女性的声音，若她们不敢发声或被男性议论，一个好的老板应该主动询问她们的意见。
由于参会者被要求禁止录音、拍照、发表推文或报道奥巴马当天的演讲内容，其演说内容于26日才得以曝光。
美国现任总统特朗普自上任以来就深陷“通俄门”丑闻，此前曾连发布数条推文质疑“通俄门”调查，还曾质问“为何不对前总统奥巴马进行调查”。特朗普表示，比起奥巴马，自己对俄罗斯要强硬更多。对于针对自己的性骚扰指控，特朗普本人也一直坚持指控不是事实。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost