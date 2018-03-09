美拟推新法案限制中国投资 美媒：绕开中国市场不可能

外媒称，据知情人士透露，特朗普政府正考虑限制中国在美国的投资并对一系列从中国进口的产品征收关税。
据彭博新闻社网站3月6日报道，贸易法一条不常使用的条款让美国总统特朗普有权设置贸易限制来保护美国商业免遭外国不公平贸易行为侵害，美国贸易代表办公室2017年开始根据上述条款调查中国的知识产权做法。关于该调查的公告预计会在未来几周内发布。
报道称，据两位不愿透露姓名的知情人士说，考虑之中的最严厉情形是，美国可能对从鞋类服装到消费电子的多种中国进口产品征收关税。
上述两人说，特朗普政府可能在征税的同时限制中国在美投资。美国外国在美投资委员会负责审议这些投资以排查国家安全风险。特朗普政府考虑之中的新举措甚至可能超越国内安全因素。
报道称，美国长期以来一直担心中国大力发展自己的半导体产业，因为这可能会与美国公司形成竞争。
上述两人说，美国官方正考虑能限制中国投资的更有针对性的办法。特朗普政府谋求在外资方面与中国实行对等原则，也就是说，只在美国公司能进入中国市场的行业，中国公司才被允许进行兼并。
报道称，美国官方担心中国会借力他们国家的技术，作为其成为人工智能以及其他先进产业领导者策略的一部分。
另据美国《外交政策》双月刊网站3月6日报道，美国两党议员的立法行动正在国会山推进，并得到了特朗普政府的支持。未来的新法案将瞄准汹涌而来的中国投资，努力维护美国国家安全。新法案将改革一个负责审查外国投资项目的政府委员会，使政府有条件审查（甚至有望阻止）原本不受监管的合资项目。
据美国荣鼎咨询公司统计，近年来中国对美投资激增，2016年达到460亿美元，是2015年的三倍。中国资本原本聚焦化石燃料和传统行业，如今则越来越看重高端制造业以及信息通信技术。
报道称，虽然中国投资规模2017年有所减少，但还是引起了部分美国议员的警觉，新法案因此有望2018年晚些时候进入投票环节。
不过，议员们正在推动的法案版本并不仅限于改进美国政府对外国投资的监管机制。新法案还将瞄准美国公司在海外的投资项目及企业，尤其关注那些涉及知识产权转让的投资项目。
报道称，扩大监管范围令许多技术公司高管和前政府官员忧心忡忡。他们担心此举将抑制投资，妨碍美国公司在尖端领域开展业务。
曾任奥巴马经济顾问的美国卡内基国际和平研究院学者克里斯托弗·斯马特指出，“突然对中国采取更加强硬的态度”会引发“用力过猛”的风险。
报道称，一些与中国公司存在复杂合资关系的美国公司表示，它们具备强有力的控制手段，能够防止敏感技术转移到中国。而且对那些参与全球经济竞争的跨国公司而言，绕开中国市场几乎是不可能的。
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