普京谈乌克兰剧变：明目张胆 俄罗斯被美国骗惨

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京7日在一部纪录片中说，乌克兰2014年政局剧变中，美国“明目张胆地”欺骗俄罗斯，支持了一场“政变”。
在名为《世界秩序2018》的访谈中，普京说，美国政府当时要求俄罗斯出面说服乌克兰时任总统维克托·亚努科维奇，不要武力平息反政府示威，而亚努科维奇次日就遭推翻。
普京说，美国向一次“政变”提供支持，“粗暴、明目张胆地”欺骗了俄罗斯。
他强调，对俄罗斯而言，乌克兰不是一般国家，而“有着特殊关系”。
乌克兰危机后，俄罗斯与美国及其他西方国家关系急剧恶化，降至“冷战”后最差。普京认为，俄罗斯与西方关系紧张的根源在于后者一直试图遏制和削弱俄罗斯。“我们是强大国家。没人喜欢有竞争对手。”
俄罗斯原本希望，唐纳德·特朗普2017年初就任美国总统后，俄美关系能回暖，但是双方关系至今仍在谷底徘徊。
普京对特朗普本人表示好感，同时批评美国的政治体系。普京与特朗普多次在国际政治活动场合会面。普京说，特朗普“给我的印象非常好”，说话切中主题，同时善于倾听。“他是可以谈判的对象，可以寻求他作出让步。”
普京与特朗普迄今多次相互表示“欣赏”。不过，特朗普竞选团队成员在美国受到涉嫌“通俄”指认，正在接受调查。普京和特朗普都坚决否认“通俄”一说。
普京说，美国的政治体系“变化无常，非常难打交道”。而且，这一体系“效率低下，正在吞噬自身”。（新华网）
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