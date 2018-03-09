白宫否认特朗普与艳星有染 称已在相关仲裁中获胜

美媒称，美国总统特朗普的女发言人7日说，特朗普在与成人电影女演员斯托米·丹尼尔斯的仲裁案中获胜。此前一天，丹尼尔斯对特朗普提起诉讼，要求法官宣布她与特朗普律师签署的“封口协议”无效。
据路透社3月7日报道，丹尼尔斯的真名叫斯蒂芬妮·克利福德，她在诉讼案中称，曾和特朗普在2006年初——即特朗普的妻子梅拉尼娅刚生下他们的儿子巴伦后不久，发生过性关系，并一直持续到2007年。
该诉讼案称，特朗普从未签署旨在让她对那段“亲密关系”保持缄默的封口协议，因此该协议无效，她正在采取法律行动以便能够在不担心遭到报复的情况下自由地谈及那段“亲密关系”。
报道称，路透社无法独立证实任何陈述。
白宫女发言人萨拉·桑德斯否认特朗普与克利福德有任何不正当关系，称总统的私人律师已在特朗普与该女演员的诉讼案的仲裁中获胜。
“总统已经直接回应过（克利福德的指控），并且已经非常清楚地阐明，所有这些说法都是不真实的。”桑德斯7日在白宫新闻发布会上说，总统已在仲裁中获胜，除此之外的任何事项请咨询总统的外部法律顾问。
报道称，这位女演员的律师7日没有回应让其发表评论的请求。
克利福德在诉讼案中称，特朗普的律师迈克尔·科恩2月27日针对她启动了一项“虚假的仲裁程序”，并且没有通知她，这是“让她闭嘴”以及“保护特朗普”行动的一部分。
科恩之前承认，他曾自掏腰包向克利福德支付了13万美元（约合82万元人民币），让她不要声称与特朗普有染。
报道称，在被问及科恩向克利福德支付封口费一事时，桑德斯说，她不知道特朗普当时是否知道此事。
科恩未回应让他发表评论的请求，路透社也无法立即联系到特朗普的另外两位律师约翰·多德和杰伊·塞库洛就此发表评论。
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