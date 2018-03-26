澳航启动直飞伦敦17小时超长航线 刷新飞航纪录

据“中央社”报道，当地时间24日起，澳洲航空公司从珀斯飞往英国伦敦的第一趟客运直飞航班，缩短了两地的往返航程，但这个“袋鼠航线”的17个小时飞航时间，仍将刷新飞航纪录。
澳洲航空公司（Qantas）表示，澳航从西南部城市珀斯（Perth）飞往英国伦敦的14498公里航程，是全球第3长客运航线，也是直接连接澳欧两洲的第一个定期航班。
这趟首航班机的机长是女机师诺曼（Lisa Norman），这也是波音梦幻客机（Boeing Dreamliner）在全球的最长飞航路程。
这个新航线是澳航两年来所公布的“大手笔”计划之一，目的是为澳航全球航班添加超长程航线；而这个计划最终还会加入从澳洲东岸直飞欧洲的航班，名为“日出计划”（Project Sunrise）。
澳航是全球历史第2悠久的航空公司，首次飞“袋鼠航线”是在1947年，当时总共花了4天，途中停留9个点。
事实上，这并不是澳航首次从澳洲直飞欧洲。澳航2015年曾提供一次包机服务，将一些澳洲人由珀斯载运到土耳其加利波里（Gallipoli），纪念第一次世界大战澳纽军团（Australian and New Zealand Army Corps）出征100周年。
澳航一架波音747客机，也曾于1989年从伦敦载客直飞悉尼。
全球其他超长国际直飞航线还包括，澳航的多哈-奥克兰航线，飞行距离14535公里；阿联酋航空公司（Emirates）的迪拜-奥克兰航线，飞行距离14200公里；美国联合航空公司（United Airlines）的洛杉矶-新加坡航线，飞行距离14000公里；以及澳航的悉尼-达拉斯航线，飞行距离13800公里。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost