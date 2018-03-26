脸书九大报刊登整版致歉广告 能逃“非死不可”？

扎克伯格在这篇声明中称，“脸书”用户数据的泄露是一个由大学研究人员开发的“小测试”程序在2014年造成的。
虽然因为“脸书”泄露信息一事，首席执行官扎克伯格曾表示道歉，但这似乎难以平息众多用户的不满之情。为此，这家社交网络巨头25日在英美主要的九家报刊上刊登了整版广告，为“辜负信任”再次向民众道歉。
“我们有责任保护您的信息。如果我们做不到这一点，就不配得到（你们的信任）。”据路透社25日报道，一篇由白色背景和普通黑色字体组成的道歉信当天被刊登在《观察家报》《星期日邮报》《纽约时报》《华尔街日报》等多家英美报刊上，声明由扎克伯格本人亲笔签名，并附上一个小小的“脸书”徽标。此前，正是《观察家报》一篇有关“脸书”5000万用户数据遭“窃用”的报道在世界范围内引发震动。
据法新社报道，扎克伯格在这篇声明中称，“脸书”用户数据的泄露是一个由大学研究人员开发的“小测试”程序在2014年造成的。“这是一种辜负信任的行为，我很抱歉当时我们没有做更多的事情，现在我们正在采取措施确保这种事情不会再次发生。”他同时重申，“脸书”已经改变了相关规则，不会再发生这种数据泄密事件。“我们也在调查每一个曾访问过大量数据的APP。我们预测可能还有其他的（程序）”，扎克伯格称，“当我们找到这些程序后，我们将禁用它们，并告诉所有受影响的人。”
在过去一周中，“脸书”面临着前所未有的危机：不仅市值流失超过500亿美元，“卸载脸书”的口号也正在互联网上流行。23日，美国电动汽车制造商特斯拉和火箭公司SpaceX分别删除他们在“脸书”上拥有庞大追随者的账号，践行了其首席执行官马斯克此前做出的承诺。
更糟糕的是，许多广告商也在纷纷抛弃这家科技独角兽公司。据路透社报道，德国商业银行和Mozilla等广告商已暂停在“脸书”上的广告服务。
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