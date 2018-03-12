全球经济增速将回调 周期性增长将成为态势

英媒称，很多个月以来，英国杠杆资产管理公司的全球即时预测描绘出一幅极其一致的画面：强劲的、近期不断强化的周期性增长，而这种情况正向世界各地扩散。
据英国《金融时报》网站3月4日文章，最新月度即时预测报告很有意思，因为它表明繁荣势头可能开始略微消退。但迄今为止，疲软迹象只在少数地方出现，而这并不意味着历时18个月、高于趋势线的全球增长已经结束。
文章称，喘息片刻可能有利于经济增长最终的可持续性，因为它降低了失控的周期性繁荣引发全球通胀的风险。
文章称，2017年第四季度，全球工业产量的年化增长率为5.5%，但现在看来这已经下降到3%至4%。未来几个月里，随着过剩库存减少，增速还可能进一步放缓。然而，包括服务业在内的全球经济陷入更加凶险衰退的可能性似乎不大。
亚洲贸易增长仍然可观，尽管它很容易受到特朗普总统进一步加强贸易管制政策的影响，而这种管制显然已成为一大风险。到目前为止，美国的贸易关税只覆盖了全球商品贸易的2%，在全球国内生产总值（GDP）中所占的比例微不足道。
文章称，商品行业增长正常化的一个结果是，全球经济活动即时预测增速降至4.1%（用购买力平价汇率计算国家权重），低于去年秋季以来平均增速0.5个百分点。
文章称，近几周来，美国和欧元区的数据已向中性转变。高企的数据现在可能会开始稳定，使得自2016年年中以来一直主宰着全球金融市场的“增长格局”少了一些推动力。
文章称，在发达经济体中，美国经济增长的下滑可以忽略不计，其经济活动的增长率估计将达到约3.5%。然而，据报道，欧元区和日本的经济增速自2017年底以来已经下降约1.5个百分点，分别达到2.0%和1.3%。
日本数据下滑主要是由于2月份工业产量数据极度糟糕，这在一定程度上是由于中国新年对日本产品的需求产生影响。
在德国，2月份的商业景气指数和采购经理人指数都较最近的高点下跌两点。零售额低于预期，劳动力市场数据被下调。对德国的即时预测值已降至约2%，约为最近增长率的一半，其他欧元区国家的即时预测值也有所下降。
文章称，欧元走强以及德国企业和家庭税收政策面临的政治不确定性可能是造成这种局面的原因。
文章称，即时预测值应该能够消除这些季节变化。
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