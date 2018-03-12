日本纪念3·11大地震七周年 仍有7万灾民无法返乡

外媒称，造成超过2万人遇难的东日本大地震11日迎来了七周年。目前仍有约7.3万人过着疏散生活，灾区为遇难的人们祈福。配合地震发生的下午2时46分，政府主办的追悼仪式在东京举行，临时住宅及沿岸地区也举行祝愿灾后重建的活动和追悼仪式。
据共同社3月11日报道，当天早晨，岩手县宫古市居民实施假设发生海啸的疏散演练。以告知地震的警报声为信号，市民疏散至附近的中学，在此烧饭并搭建临时厕所。
参加演练的初中一年级学生田代步步望（13岁）表示：“为了不忘记震灾继续进行演练，希望大家能够相互帮助。”
在2017年3月解除东京电力福岛第一核电站事故后疏散指示的福岛县浪江町的请户渔港，一名回到此地的男性（70岁）凝望着日出，祈愿城镇的重建，称“重视遇难者的心愿，希望即使慢慢来也向前推进”。
报道称，宫城县气仙沼市的气仙沼警署为在震灾中殉职的2名警官举行了追悼仪式，之后与志愿者一起在市内河岸搜寻失踪者。
在时任町长等40人因海啸遇难的岩手县大槌町原政府大楼前，现任町长平野公三与约30名职员进行默哀，承诺“贯彻对职员的防灾教育，实现安全安心的城镇建设”。
报道称，据日本警察厅介绍，截至9日震灾死亡人数为15895人，失踪2539人。复兴厅称，截至2017年9月底在疏散生活中健康状况恶化等震灾相关死亡人数达到3647人。
另据德新社3月11日报道，日本11日纪念东北部大地震和海啸7周年，地震和海啸引发了自1986年切尔诺贝利事件以来最严重的核事故。
报道称，人们在东京和日本东北部为2011年3月11日发生的9级地震和随后的海啸中丧生的1.85万人举行悼念仪式。首相安倍晋三及遇难者家属和幸存者参加在东京举办由政府资助的悼念仪式。
当年，福岛核电站在接连遭受自然灾害后经历了三次核反应堆核心熔毁，放射性物质喷射进入空气。事故导致大量人员因担心核辐射污染而离开家园。据福岛县政府统计，约有4.95万人无法回到核设施附近的家园，但是活动人士和被疏散者称，实际人数要多得多。
2017年，政府在核设施周边的许多市镇解除了疏散令。但是大多数居民，尤其是母亲和孩子仍未返回家乡，因为批评人士称清理行动并不得力。
饭馆村的居民长谷川见一（音）已经决定重返自己在福岛县的家乡，他说：“我不能忍受眼看着我的家乡一路衰败下去。”日本政府在2017年3月解除了对饭馆村的疏散令，表示该村的清除污染工作已经完成。但当地官员称，截至目前只有9%的居民回到当地生活。
“只有老人家搬回来了。”年过六旬的长谷川承认。他说，他的孩子和孙辈们不会像他一样回来住，因为担心这里的核污染。长谷川说，7年过去了，当地人所遭受的痛苦，像核灾难本身一样，被“忘记和掩盖”了。他9日在东京举行的一个讨论会上说：“日本并没有告诉你们真相，它完全掩盖了真相。”
报道称，饭馆村位于福岛第一核电站西北40公里左右，核事故发生后科学家和环保主义者都警告说这里受到了严重核污染，但直到一个多月后，政府才最终下了疏散令。
其他被疏散者响应长谷川的话说，当局一直在淡化这场灾难的严重程度。距离核电站约30公里的郡山市的居民松本义子（音）说：“由于疏散被拖延了，我们遭受了不必要的辐射。”
环保组织地球之友日本分支的成员光田（音）女士认为，政府一直在试图让核灾难造成的损失和受害者变成“看不见摸不着的”，而日本媒体则继续强调福岛县重建的进展。她说，在日本纪念海啸和核灾难7周年之际，“我们需要做的是永远不要忘记这场核事故”。
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