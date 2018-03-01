被指剥削媒体 Facebook开始帮助媒体向付费会员转型

在过去一年中，Facebook 和谷歌两大互联网巨头，遭到了新闻媒体行业的批评和质疑，理由是无偿使用了新闻内容，但却没有让媒体获得公平的回报。
据外媒最新消息，Facebook 已经开始帮助新闻媒体走上会员订阅模式，近期开始开设相关的培训班和讲座。
Facebook 已经成为拥有 20 亿活跃用户的最大社交网络，许多人也在 Facebook 上获取新闻、阅读新闻文章。但是长期以来，Facebook 采取的是广告分成模式，自己无需支付任何内容成本。
最近，新闻大亨默多克对 Facebook 提出了批评。默多克认为广告分成甚至是会员订阅模式对媒体均不公平，互联网公司应该学习有线电视的商业模式，向媒体支付授权费才能够转载新闻。
据美国财经新闻网站 CNBC 报道，Facebook 日前发表官方文章表示，将会帮助更多的地方性媒体走上会员订阅模式。
Facebook 表示，将会举办定期的培训课程，帮助地方媒体采用 Facebook 提供的订阅模式，另外该公司还将邀请行业专家、《纽约时报》前任高管 Tim Griggs 给地方媒体提供指导。
据报道，首批参加 Facebook 辅导计划的美国传统媒体包括了《波士顿环球报》、《芝加哥论坛报》、《达拉斯晨报》、《丹佛邮报》、《迈阿密先驱报》、《费城问讯报》、《西雅图时报》、《旧金山纪事报》等等。
在移动互联网时代，越来越多的用户通过手机阅读新闻。过去，Facebook 和谷歌都推出了聚合外部新闻的服务，通过自家的服务器提供快速服务，阅读体验大为改善。
但是，Facebook 拒绝为这些新闻内容付费，而是采取了广告分成的模式。媒体一般获得七成收入，Facebook 拿走三成。
根据美国学者的研究，新闻媒体普遍对于 Facebook 提供的广告分成感到不满，在所有合作媒体中，已经有半数取消了合作，不再给 Facebook 提供新闻。
包括英国卫报、纽约时报在内，越来越多的媒体开始摆脱 Facebook 和谷歌平台，自力更生，获取网络收入。
需要指出的是，Facebook、谷歌、推特这三大网站在过去两年中被指推动网络假新闻传播，遭到了欧美国家的批评，被指混淆社会舆论、干扰各国选举投票。
在舆论批评声中，这三家公司开始重新重视提供优质新闻的传统媒体，最大限度降低网络假新闻的曝光度。比如最近推特做出一项改革，在重大事件发生时，将会在网页中植入地方电视台的直播画面，第一时间传播权威优质新闻。
很显然，传统报纸、电视台等媒体的新闻权威性重新得到了认可，而这些媒体自然也希望获得更加公平的回报和收入。
值得一提的是，最近 Facebook 证实和苹果公司达成了协议，解决了过去有关苹果公司对媒体订阅费提成三成的纠纷（具体的提成比例并未公开）。这样，Facebook 对媒体推出的会员订阅服务，已经覆盖了所有的智能手机。
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