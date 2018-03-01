日本将追随中国构建二维码结算体系

日媒称，日本三大银行集团——三菱UFJ金融集团、瑞穗金融集团、三井住友金融集团将在智能手机结算方面开展合作。对支付时使用的二维码统一标准，争取在2019年投入使用。预计这将推动日本加速实现在进行商品和服务交易时不使用现金的无现金化社会，并帮助银行提升业务效率。中国已经在二维码结算方面领先一步，日本也终于开始构建追赶体制。
据《日本经济新闻》网站2月28日报道，日本三大银行集团为了避免银行间各自制定不同的标准，计划在3月底之前确定有关二维码结算的具体合作办法。预计开发费用在数十亿日元左右。还将探讨联合出资成立系统开发公司，并呼吁其他日本大型银行和地方银行参与合作。因此，三大银行构建的系统有可能成为日本全国通用的基础设施。
报道称，如果使用二维码的结算能在日本普及，利用者个人不持现金外出也能随时随地完成结算。例如，消费者只需用智能手机读取便利店或超市店铺里的二维码，就会自动从个人银行账户里扣除款项。二维码可以打印在纸张上，也可以显示在智能手机或平板终端上使用。对于零售店等来说，引入加盟店等的负担也将减轻。
二维码结算在中国已广泛普及。而在日本，通话软件LINE的“LINE Pay”已经引入二维码结算，日本最大移动通信运营商NTT docomo也将自2018年4月起提供使用二维码的结算服务。
报道认为，如果不使用现金的结算得到普及，还有望削减银行的成本。据波士顿咨询集团的推算，日本的现金结算比例为65%，是发达国家平均水平的2倍。运输成本等为提供现金结算所支付的费用被认为每年达到2万亿日元。
由于日本银行（央行）的负利率政策，日本的大型银行在国内的利润持续下滑。提升业务效率和减少员工数量的结构改革成为当务之急。瑞穗金融集团制订了到2026年把包括非正式员工在内的全体从业人员减少1.9万的计划。如果不使用现金的结算增加，还可以减少用于存取款和汇款的柜台人员和ATM机的数量。
报道称，在民间主要银行创建的数字货币得到普及的瑞典，不受理现金的银行分支机构不断增加，店铺所需的从业人员减少。据称，某大型银行此前需要花费300亿日元的现金处理费用，但现在能够减少八至九成。
另外，如果积累一定的结算数据，还能把握消费动向，将其用于产品开发等，帮助创造新的商机。
报道称，日本三大银行正急于开发数字货币。虽然已经在货币系统的共同开发方面实施调整，但决定首先在统一二维码结算的标准方面进行合作。关于数字货币，预计目前将由各个银行自行实施开发。如果最终能实现数字货币，将可用于个人间的结算，汇款时的手续费等也有望减少。
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