美媒称特朗普支持率上升 但6成人仍称美国朝错误方向迈进

美媒称，美国有线电视新闻网进行的一项民调显示，42%美国人赞成特朗普的工作，这是总统自去年4月25日以来获得的最高分。
据美国大全新闻网3月26日报道，这一数字比2月中旬高了7个百分点，比去年8月高了4个百分点——当时，特朗普的支持率降至38%。目前只有54%的人不赞成他的工作，而上个月为58%，去年12月中旬为59%。
报道称，在接受调查的共和党人、民主党人和独立人士中，他的支持率分别为86%、5%和41%。强烈赞成特朗普表现的人的比例占28%，强烈反对他的人的比例占46%，这两部分在有线电视新闻网的最近4次民调中一直保持稳定。
有线电视新闻网称：“这表明，特朗普的支持率出现波动，主要是在那些对总统的看法不那么根深蒂固的人当中。”
报道称，民调还显示48%的人赞成特朗普处理经济的方式，45%的人不赞成；53%的人不赞成他处理外交事务的方式，39%的人赞成；54%的人不赞成他处理枪支政策的方式，36%的人赞成；50%的人不赞成他处理外贸的方式，赞成的人占38%；47%的人认为特朗普对俄罗斯太宽容了，4%的人认为他对俄罗斯过于强硬。
另据美联社3月26日报道，尽管美国人说他们对国家目前的方向比上个月感觉稍微好点，但对未来总的看法仍很悲观，美联社与芝加哥大学联合创办的公共事务研究中心进行的最新民调这样显示。26日公布的民调结果显示，37%的美国人认为该国在朝着正确的方向前进。2月份的数据为32%。
报道称，另有62%的人认为，该国在朝错误的方向迈进。在被问及未来一年的情况时，仅32%的人认为会有所好转，而45%的人认为会进一步恶化。
最新民调还显示，在政党方面，有67%的共和党人认为，该国在朝着正确的方向前进，有87%的民主党人和59%的独立人士认为，前进方向是错误的。63%的共和党人预计明年情况会持续改善，而有73%的民主党人认为情况会进一步恶化。
在经济方面，尽管他们对国家现状的看法总的来说不够乐观，但美国人似乎更愿意认为，明年经济会有所好转。认为会好转的人占37%，恶化的占32%。
在美国和全球方面，在世界是如何看待美国这一问题上，美国人对未来一年的看法基本上是否定的。
有超过一半的人（53%）认为，外国人对美国的尊重会下降，仅有26%的人预计会上升。有48%的人认为，今后一年美国在全球的影响力将会下降，相比之下，有27%的人认为会上升。
与此同时，美国人对美国国家安全的走向看法不一。约三分之一的人预计明年将有所改善，三分之一的人认为会恶化，还有三分之一的人认为情况基本不变。
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