日媒:安倍夫人自由奔放 或难忍“软禁”破门而逃

日本众议院预算委员会27日下午围绕森友问题对前国税厅长官佐川宣寿进行了证人传唤，而作为森友丑闻“主角”的日本首相安倍晋三夫人安倍昭惠却似乎处于被“软禁”的状态。日媒称，安倍昭惠虽身处舆论漩涡，但屡次做出“随心所欲”的行为，或有表演型人格障碍。
据日本《日刊现代》报道，安倍昭惠平日里用于展现“惬意生活”的脸书也于3月11日停更。17日，在参加完日本爱知县召开的慰问活动之后，安倍昭惠再也没有出现在公共场合。
日本《周刊现代》透露，安倍昭惠如今有家不能回，只能住在东京某高级酒店的高层房间内，事实上过着被“禁止外出”的生活。据称，她经常一边饮红酒，一边用无力的眼神望着夜景。安倍甚至正在认真考虑通过离婚的手段将安倍昭惠从首相夫人的位子上拉下来。
日媒称，去年（2017）2月，在森友丑闻被曝出后，安倍昭惠就表现出一副与己无关的样子：“从哪刮来的风？”她仍旧自由奔放地到处参加活动。连负责森友学园购地事件的日本近畿财务局基层职员自杀的新闻被曝出的3月9日夜，安倍昭惠仍旧去参加聚会，还和人气艺人合影。3月11日，她还在脸书上为自己发文底下的评论“在野党愚蠢的质问”点赞，让人“生厌”。
报道称，对于这种“毫无分寸”的作风，日本自民党内有声音要求安倍昭惠“自我克制”。但安倍昭惠“随心所欲”的行为从何而来？日本明治大学的讲师关修（心理学）表示，“她或有表演型人格障碍（又称寻求注意型人格障碍）”“因为她的性格就是不会考虑事情的前因后果，所以她不能想到近畿财务局基层职员自杀也跟自己有间接的联系。她肯定想，这又不是我亲自动的手。而且，她喜欢参加活动，享受被大家‘宠溺’的感觉。如果不表演一个不受丈夫制约的、自由奔放的女性，她是不会满足的。不管什么活动她都要参加，或是为了不破坏自己的形象。”
关修继续称，“被软禁在酒店、想出去又出不去，安倍昭惠肯定很着急，但是如今能做的只有忍耐，所以她或会沉溺于酒。在离婚问题上，如果认为失去了首相夫人这个头衔仍然能做一个受人‘宠溺’的名人，她或会爽快地按章吧。”
日媒称，让人担心的是，在“离婚”之前，安倍昭惠夫人说不定会“破门而逃”。
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