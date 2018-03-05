刚刚！终于！新加坡对共享单车公司动手了

新加坡讯，共享单车在新加坡造成对环境和秩序的破坏，越来越遭人诟病。新加坡政府似乎也一直束手无策、投鼠忌器。
不过，今天，新加坡政府宣布，经营共享单车的业者，必须获得特别的经营许可证。
在这项机制下，在新加坡经营的oBike, ofo 和 MoBike等共享单车公司，必须取得执照才能经营共享单车，而执照必须半年更新一次，更新标准就是看这些公司是否能管控自行车乱停乱放的问题，并要看这些公司单车被使用的频度。
目前，在新加坡估计有10万辆无桩共享单车，由六家公司经营。但其中只有大约一半的单车有被经常使用。
新加坡陆路交通管理局今天说，共享单车乱停乱放已经导致严重的社会社会失序问题，虽然陆交局努力增加停放设施并鼓励业者负责任地经营。
陆交局说，今年年中，将接受执照申请，执照将在年底发出。
现有的业者提交申请后，可经营到当局告知申请结果。
这意味着，如果当局不批准执照申请，这些业者将被逐出新加坡共享单车市场。
要申请执照，共享单车业者必须同陆交局分享数据，包括所有单车的位置信息，及时移除乱停乱放的单车。当局也会要求业者禁止那些乱停乱放的用户租用共享单车。
如果共享单车的业者未能符合陆交局的标准和条件，将会面对制裁，如那款高达10万新元、缩小经营规模、中止或终止执照。
执照费目前尚未公布。
新加坡自从共享单车出现后，全岛到处可见共享单车乱停乱放，导致新加坡不再整洁有序。
舆论一直在痛批为何新加坡允许这种以乱停乱放为经营模式的生意存在。
新加坡政府在处理共享单车乱象方面，显然很疲软。
去年中，新加坡发出传票，移除2100辆单车，并罚得18万新元和行政费。
当局也在地铁站、公交站、组屋及公园设置了更多的单车停放设施，但情况并未改观。
新的执照体系，也将通过《停车点法案（修正案）》来贯彻，这项修正案今天交到国会审议，本月晚些时候二读，并进行国会辩论。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost