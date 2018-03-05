研究发现Uber司机时薪太低 Uber CEO：研究有偏差

此前Uber曾称旗下司机的时薪介于16美元至30美元之间，但是麻省理工学院（MIT）最新的一项调查却显示，Uber和Lyft等网约车平台上的司机每小时的平均收入仅仅为3.37美元，低于美国所规定的最低时薪。对于MIT的这个研究，Uber CEO达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）进行了反驳。
科斯罗萨西在Twitter上写到：“MIT=数据不完整的理论（Mathematically Incompetent Theories）”，而事实上MIT是Massachusetts Institute of Technology的简写。除此之外，科斯罗萨西还分享了该公司首席经济学家乔纳森·霍尔（Jonathan Hall）的回应。
科斯罗萨西此次的强硬回应让很多人感到难以置信，一直以来科斯罗萨西都以温和的形象示人，并且希望以此方式来领导Uber。而霍尔声称，他在MIT的研究中找到了缺陷，该缺陷让MIT的研究结果根本站不住脚。
MIT的问卷调查是Rideshare Guy，其本命为哈利·坎贝尔（Harry Cambell）所负责的。坎贝尔是一名独立分析师，也是一名网约车司机咨询师。霍尔表示这份调查中的部分问题由于使用了含义并不明确的措辞，有可能导致受访者做出误报，误报范围包括每日工作时间以及收入。霍尔表示，在MIT的这次调查中，司机所报告的时薪比实际时薪低了将近60%。
坎贝尔上一次对Uber司机收入进行调查的时候，结果显示30.9%的司机表示自己的时薪低于15美元每小时。而MIT的研究显示司机的运营成本大约是每英里收入的一般左右，而Uber此前自己的调查并没有考虑司机的运营成本（例如租车费用、自由车辆维护费用等）。因此，即使Uber司机的真实时薪并没有3.37美元那么低，也肯定会低于最低时薪标准。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost