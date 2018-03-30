美近日将公布对华加征关税清单 生效前尚有60天公示窗口

英媒称，美国总统特朗普的高级贸易特使3月28日表示，中国进口商品关税生效之前将有60天的窗口，但他补充说，美中两国的贸易关系需要几年时间才能达到“良好状态”。
据路透社3月28日报道称，美国贸易代表莱特希泽表示，即将公布的总额600亿美元的中国进口商品关税清单中“大部分是高科技产品”。
“我们很快会公布关税清单，然后我们将给出60天的时间，让公众有机会发表评论，”莱特希泽说。
报道称，关税清单预计将在未来几天公布。
美国贸易代表办公室（USTR）发言人表示，贸易代表办公室将在30天内接受关于关税清单的书面评论，接下来有另外30天时间，期间将考虑举行一次公开听证会，并发布听证会后的简报。
被媒体问及和中国磋商时能否避免向中国相关商品征收关税时，莱特希泽表示，“我认为，是有希望的。”
针对“美国贸易代表称6月前或不会对华加征关税”的问题，中国商务部新闻发言人高峰3月29日回应称，商务部注意到美方的有关言论，中方的立场没有变化，希望美方认清形势，顺应经济全球化和贸易投资自由化的历史趋势。我们敦促美方摒弃单边主义、贸易保护主义的做法，切实采取措施，通过对话协商的方式解决分歧，真正维护中美经贸合作的良好局面。
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