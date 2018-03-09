特朗普同意与金正恩会晤

白宫周四称，美国总统特朗普(Donald Trump)已接受与朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)会晤的邀请。

一位韩国高级官员周四晚间在白宫举行的新闻发布会上披露了会晤邀请和特朗普接受邀请的消息。他表示，会晤可能在5月底前举行。

一位美国高级官员表示，特朗普同意在几个月内与金正恩举行会晤，地点仍待确定。他表示，美国将推进各项制裁努力，并维持对朝鲜最大力度的经济和政治施压，迫使其放弃核武库。

韩国国家安全顾问郑义溶(Chung Eui-ong)周四早些时候将金正恩的邀请函交给了特朗普。郑义溶表示，金正恩也重申，在朝鲜协商半岛无核化期间，准备暂停导弹及核试验。郑义溶与韩国情报负责人Sun Hoon本周在平壤与金正恩举行了会面。

特朗普政府官员周三已经暗示，如果金正恩确认准备中止核武器和导弹试射计划，并同意讨论放弃核武库事宜，美国可能准备与朝鲜开始会谈。

金正恩做出在会谈期间不再进行任何试验的承诺之前，上周曾对韩国总统文在寅(Moon Jae-in)做出过类似承诺，当时首尔一个高级代表团到访平壤，并与金正恩共进晚餐。

特朗普在一篇推文中说，他从朝鲜看到“巨大进展”。他写道：金正恩与韩国代表谈到无核化，而不只是冻结核计划。此外，在此期间朝鲜不会进行导弹试射，这是巨大进展，但在达成协议前将保持当前的制裁措施。会谈正在计划中！

一些美国官员持谨慎态度，认为朝鲜可能会把要求美国从韩国撤军作为交换条件，或者可能采取其他一些行动，削弱美国与韩国的军事联盟。

周四早些时候，特朗普试图引导媒体关注郑义溶即将发布的声明，他走进白宫新闻发布厅，对记者表示将有重要事情宣布。不过，金正恩发出邀请、特朗普接受邀请的消息似乎让许多美国官员也深感意外。

虽然在过去，吉米．卡特(Jimmy Carter)和比尔．克林顿(Bill Clinton)卸任总统后曾分别与金正恩的祖父和父亲会面，但是朝鲜领导人与在任美国总统会晤是从来没有过的。

上述美国高级官员称，金正恩在平壤会见韩国国家安全顾问郑义溶时，向他口头传达了与特朗普会晤的邀请；周四晚间特朗普与日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)进行了交谈。

这名官员称，这种会谈可能是可行的，因为金正恩是朝鲜政权里唯一能够做决定的人，特朗普则以擅长交易闻名。

该官员表示，现在这个时候谈论的甚至不是谈判，最终的目标是按照严格的核实过程让朝鲜完全无核化。

这名官员称，显然，任何可以接受的协议都包括核实过程，结果中必须包括这个内容，这是全世界都希望看到的结果。

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