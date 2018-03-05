法国小哥吐槽在法国无法使用微信 马化腾神回应

几个月前，一名法国小伙的视频在网络上热传，这名小伙哭诉法国在支付领域的落后，当地还主要使用现金和银行卡，只有去星巴克的时候才能使用Apple Pay。
在中国生活8年的他，早已连钱包、现金都不用，而是使用微信支付，他还称赞微信能叫外卖、买火车票、打车，几乎无所不能。
在视频的最后，他希望马化腾能够看到这段视频，恳求将微信技术引入法国，解救当地于水火之中。
昨日，马化腾接受采访时表示已经看到这段视频，马化腾说：“这个视频有几百个人转发给我。我最大的抱怨是，我看他年纪也不小，为什么叫我叔叔呢。”
同时，马化腾表示中国移动支付在海外发展也遭遇的现实难题：“真正要做跨境支付的企业，包括在当地要申请类似移动支付第三方支付牌照的话，其实进度还很慢，难度也比较高。我们出去探索了一轮才知道，原来中国的第三方支付这么先进，境外是没有这样的优势的。”
以马来西亚为例，“申请了第三方的支付牌照，这其实是很难申请的。但拿到牌照之后，我们也发现当地很多基础设施还有待建设，有些银行无法提供接口。如果实现不了互联互通的话，很多进展无法进一步推动。我们已经意识到这方面的重要性，也在推动各个银行间的技术改造。”
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