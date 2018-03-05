美国护士将针筒重复使用 161名病人恐感染艾滋

近日，美国明尼苏达州的一名护士被爆出用相同针筒向多名病人注射，致使多达161名患者面临感染艾滋病或肝炎的风险。目前涉事护士已被诊所解雇。
据香港东网报道，涉事护士在明尼苏达阿波利斯非盈利医疗体系阿利那健康（Allina Health）旗下一家位于圣保罗市的皮肤科诊所工作。阿利那健康表示，该名护士对每位病人都会用已经消毒的新注射针，但有时会用同一个针筒向多名病人注射。目前涉事护士已被诊所解雇。
阿利那健康表示，病人被传染疾病的风险很低，但该机构仍然联络了从10月份以来曾经接受该名护士注射的161名病人，免费为他们检查有否感染疾病，并就事件致歉。
据美国哥伦比亚广播公司报道，其中一名接受过该名护士注射的患者表示，当阿利那健康打电话告诉她，她可能接受了其他患者用过的注射器注射时，她就到阿利那健康来查找感染的风险。现在她正在等待接受艾滋病毒检测。“这很可怕，”她说，“据我所知，被感染的风险在3%到20%之间， 这是一个相当高的风险。”
有当地医生评论事件时表示，事件匪夷所思，认为每一名医护人员都应该知道要向各个病人使用新的针筒，因为病人的血有可能进入针筒，重用的话或会把疾病传染给下一名病人，包括艾滋病和肝炎等。
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