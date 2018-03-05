英媒：中美角逐全球科技霸主地位 AI将决定谁领风骚

英媒称，美国仍是当今世界第一强国，但道路、铁路、机场、校园等基础建设千疮百孔，一直沦为全球笑柄。然而，在美国人眼中，公共设施再不如人，美国在国防、顶尖学府、科技等领域始终遥遥领先，中国等竞争对手拍马难追，这就足以确保美国未来数十年以至百年继续在几个关键环节稳执世界牛耳。然而真的这样吗？航天国防、精英大学也许如此，惟说到科技，美国优势恐非想象般牢不可破。
据路透社2月27日报道，《经济学人》2月发表了一篇文章，根据十项指标在中美两国科技产业之间作了一次全面比较，对美国既是一记当头棒喝，对在科技路上急起直追的中国同样大有启示。
报道称，第一个发现并不令人意外︰以中位值为准，中国科技产业仍然落后于美国，其中半导体和商用软件尤其处于劣势。中国的非科技企业数字化程度亦不及美国，意味着中国公司在利用科技提升生产力方面大有改进空间。可是，与2012年整体实力只及美国百分之十五相比，中国从后赶上的势头令人印象深刻。
更重要的是，在电子商贸、互联网等科技产业中最富创意和活力的领域，中美差距不仅大大缩窄，个别环节如风险投资，两国离平起平坐已不远。
报道称，即使不看上述对比，单从中国电商天文数字的交易额，以及中国无现金化的普及程度，已能感受到中国在电子商贸、手机支付等领域超越美国。
报道认为，“整体实力”之所以仍有距离，或许由于中国科技企业中的“独角兽”（估值逾十亿美元的初创企业）虽不少，惟市值介乎500亿至2000亿美元之间的科技公司远不及美国多，一定程度上影响了对比结果。
路透社报道称，中美科技谁主浮沉，不能单看产业市值，人工智能（AI）等“突破性创新”成就，足以决定日后谁领风骚。《经济学人》在这方面着墨不深，只提及中国AI专才数目仅及美国的6%，但被公开引述的中国科研人员AI论文，次数已达美国对手的89%。所谓见微知著，透过这项简单比较，足以说明中国发展人工智能已不光着眼于专利权等“量”的层次，在“质”方面亦有追上美国之势。
中国国务院去年夏天发布了《新一代人工智能发展规划》，分三阶段力求于2030年成为人工智能领域的全球领导者，同时打造一个规模达1500亿美元的本土产业。不容否认的是，中国近年涌现一大批AI新秀，当中不乏明星级初创公司。此类“独角兽”创立不过数年，却无不深受资本市场欢迎，股权融资手到擒来，以专攻人脸和语音识别的类型最具“人气”。
报道称，中国在人工智能领域积极进取，开拓新一代人工智能已被推上国家层次，一家接一家冒出头来的“独角兽”皆把AI视觉等领域视为商业蓝海，紧扣国策全速前进。
报道指出，中俄被美国定性为主要竞争对手。但有趣的是，美国总统特朗普一方面全力争取大兴土木重振美国基建，另一方面则主张削减对传统上支持人工智能研究机构的拨款，看来其身边智囊有必要好好提醒他了。
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