普京赢得俄罗斯总统大选 外媒：新任期将面对诸多挑战

外媒称，俄罗斯全境内的总统大选投票结束。初步数据显示，俄罗斯现任总统弗拉基米尔·普京在选举中首轮胜出，得票率超过75%。
据俄罗斯卫星网3月19日报道，俄罗斯中央选举委员会发布的数据显示，在统计完各投票站95%的数据后，普京在选举中以76.56%的得票率领先。
报道称，排在第二位的俄罗斯共产党候选人格鲁季宁仅获得11.92%的选票，名列第三的俄自由民主党主席日里诺夫斯基得票率为5.77%。
报道称，俄罗斯于3月18日举行总统选举，正式注册的8名候选人是：俄全民联盟党候选人巴布林、俄共推举的格鲁季宁、俄自民党主席日里诺夫斯基、独立参选的普京、俄公民倡议党推举的电视主持人索布恰克、俄共产党人党提名的苏拉伊金、俄增长党主席季托夫、亚博卢党创始人亚夫林斯基。
另据新加坡《联合早报》网站3月19日报道，俄罗斯选民3月18日投票选出新一届总统，65岁的现任总统普京料可轻易赢得第四个任期，继续执政至2024年。
报道认为，在俄与西方对峙升级、国内经济萎靡不振之际，普京在新的六年任期将面对诸多挑战。他以“强大的总统，强大的俄罗斯”为竞选口号，强调其强人形象能带领国家变得更强盛。
普京3月18日在莫斯科投票站投下自己的一票时说：“我有信心，我为国家制定的计划是正确的。”
报道称，普京在竞选期间不断强调俄罗斯作为世界强国的角色，包括继续在叙利亚内战中支持阿萨德政府，以及在本月初发表的年度国情咨文中重点介绍俄罗斯一系列“坚不可摧”的新武器。
有分析认为，普京借此表达了捍卫国家主权、国家尊严和领土完整的坚定决心。
报道称，经济是普京执政的另一重点。他在国情咨文中提出：未来六年俄经济增速应当超过世界经济平均增速，到本世纪20年代中期，俄经济要稳居世界前五；未来六年俄非原材料、非能源产品出口应当翻一番。他还提出，到本世纪20年代中期使俄人均国内生产总值比现在提高50%，并力求在六年内将贫困率减半。
报道认为，普京在新的六年任期内将面对诸多挑战。近年俄罗斯因乌克兰与叙利亚冲突而同欧美关系紧张，本月俄前双面间谍在英疑遭下毒一事掀起的外交纠纷也越演越烈，被指是“幕后黑手”的俄罗斯成为欧洲众矢之的。
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