新加坡地铁可靠性追上香港啦！狂投资公共交通见成效

新加坡地铁老是出事故令人诟病，交通部和地铁公司过去几年饱受舆论的指责，以及媒体的狂轰滥炸。
现在，交通部和地铁公司终于可以喜上眉梢了，因为过去两个月，新加坡改造信号系统后的地铁南北线，可靠性终于赶上了香港地铁。
新加坡交通部长许文远透露，今年1-2月，南北地铁线达到了60万公里无主要故障的成绩。
香港目前的水平是60万公里，台北是80万公里。
许文远之前设立的目标是，2020年要达到100万公里才发生一起延误超过五分钟事故，这是目前可靠性水平的两倍多。届时也将超越台北捷运。
新加坡南北线的成绩令人振奋，其背后其实是新加坡政府对公交系统的疯狂投资。
新加坡对公共交通继续展开巨额投资，未来几年其服务标准也将继续改善，但预料公众也将支付更高的车资。
新加坡国会今天的辩论中，交通部长许文远说：“对交通系统的投资是巨额的。”
许文远说，交通部的预算现在是新加坡所有部委中第二高，仅次于国防部，高于卫生部、国家发展部和教育部。
“未来五年，我们将提供大约50亿新元津贴公交巴士服务，40亿新元更新地铁运营资产，”许文远说：“另外200亿新元将投资于基础设施，进一步扩大公共交通网络。”
这些投资进行之后，公交服务标准也将改善。例如，新加坡的巴士承包模式，增加了超过100个额外巴士服务的能力。
许文远指出，地铁的可靠性也明显改善，今年1-2月，南北地铁线达到了60万公里无主要故障的成绩。
这比南北线去年的成绩翻了一番，南北线刚刚完成了信号系统的提升。
但是，这些运营成本的改善，增加了运营成本达60%。
这些巨额成本是由政府承担的，未来，乘客也必须分担这些成本的增长。
“我们的交通费是可负担得起的，为了衡量负担能力，我们检验了低收入新加坡人的公共开支的百分率，”许文远说：“我们的交通费负担得起的同时，我们必须小心，也不能太便宜，因为维持较高标准的公交系统需要资源。”
许文远说，便宜的公共交通车资会受人欢迎，但并不是个可持续性的做法。
许文远说，公交理事会正在评估车资结构，因为现有的结构并不适当。
他有信心，理事会会有一个可持续的安排。
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