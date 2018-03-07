缺机少人 影响战力：印空军陷飞行员短缺危机

据印度Zee新闻网站3月6日报道称，印度空军不仅缺少战斗机，还缺少能在发生战争时驾驶飞机的飞行员。印度国防国务部长苏巴什·巴姆雷称，截至2018年2月1日，印度空军拥有3855名飞行员，比4231人的额定人数少了376人。
印度海军和陆军也面临飞行员短缺的问题。
目前，印度空军距离应对同中国和巴基斯坦的“双线战争”所需的42个作战中队的实力还有很大差距。印度空军现在的实际实力只有34个作战中队，而且其中三个中队装备的是米格-21BIS、米格-21M和米格-27，这些机型很快就会被逐步淘汰。
印度空军目前有11个前线部署的苏-30MKI中队、三个米格-29和“幻影”-2000中队、六个“美洲虎”中队、六个米格-21BIS中队以及两个升级型米格-27中队。印度空军已经要求增加三个苏-30MKI中队、两个“阵风”中队以及两个使用国产“光辉”MK1轻型战斗机的中队。
印度海军目前拥有644名飞行员，额定人数为735人，缺编91人。印度陆军航空兵现在只有602名飞行员，额定人数为794人，缺编192人。
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